Лукашенко: если бы мы поступили не по-китайски и рванули на Запад – страна бы просто развалилась

Белорусско-китайские отношения в разрезе прошедших 30 лет и перспективы дальнейшего сотрудничества. Неторопливый, но основательный подход к развитию Беларуси, отчасти позаимствованный у КНР. Европейская безопасность, вклад в которую должны внести все страны континента и не только. А также авторитет Шанхайской организации сотрудничества и Беларуси как страны – участника объединения.
Точкой зрения на эти и другие вопросы поделился глава нашего государства в интервью Медиакорпорации Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально несколько минут назад состоялся премьерный показ большого разговора. Внушительная его часть была посвящена двусторонним отношениям Беларуси и КНР.
Корреспондент Цзо Юнь интересовалась, с чего началась дружба народов, сегодня достигшая уровня всепогодного и всестороннего сотрудничества. Как отметил Александр Лукашенко, еще не будучи Президентом и посещая КНР, он заметил, что Китай близок Беларуси по своему развитию. И у него многому можно научиться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
После распада СССР, я часто говорю об этом, Беларусь была самой советской республикой. Мы привыкли жить коллективно. И после распада СССР у нас экономика оказалась в сложном положении в силу того, что кооперационные связи были очень широкие. Все было заточено на создание конечного продукта. И этот разрыв был для нас очень болезненным. Нам надо было это все сохранить. Отсюда наша политика. Да, как националисты наши кричали, которые привели Украину к войне, кстати: нам не надо Китай, на не надо Россия, нам нужен свой путь, а если что, то с поляками или с американцами.
Если бы мы тогда поступили не по-китайски и рванули на Запад – мы бы страны не имели, она бы просто развалилась. У нас не было бы экономики. И у нас, как у некоторых постсоветских республик, перманентно были бы цветные революции. Это был бы подарок Западу. Но мы по-китайски поступили. Спокойно, успокоившись. Поняли, что то, что есть, бросать не надо. Надо это развивать, совершенствовать, модернизировать. И не надо терять наших друзей, которые нам сырье, ресурсы поставляли. Не надо терять наши рынки, где мы продавали эту продукцию.