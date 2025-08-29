Лукашенко: если бы мы поступили не по-китайски и рванули на Запад – страна бы просто развалилась

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

После распада СССР, я часто говорю об этом, Беларусь была самой советской республикой. Мы привыкли жить коллективно. И после распада СССР у нас экономика оказалась в сложном положении в силу того, что кооперационные связи были очень широкие. Все было заточено на создание конечного продукта. И этот разрыв был для нас очень болезненным. Нам надо было это все сохранить. Отсюда наша политика. Да, как националисты наши кричали, которые привели Украину к войне, кстати: нам не надо Китай, на не надо Россия, нам нужен свой путь, а если что, то с поляками или с американцами.

Если бы мы тогда поступили не по-китайски и рванули на Запад – мы бы страны не имели, она бы просто развалилась. У нас не было бы экономики. И у нас, как у некоторых постсоветских республик, перманентно были бы цветные революции. Это был бы подарок Западу. Но мы по-китайски поступили. Спокойно, успокоившись. Поняли, что то, что есть, бросать не надо. Надо это развивать, совершенствовать, модернизировать. И не надо терять наших друзей, которые нам сырье, ресурсы поставляли. Не надо терять наши рынки, где мы продавали эту продукцию.