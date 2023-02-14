Лукашенко: «Какая инициатива? Вы политику Президента реализовываете! Это важнейший вопрос!»
Новости Беларуси. Президент сегодня, 14 февраля, провел расширенное совещание с руководством Совмина. Александр Лукашенко раскритиковал правительство за плохую проработку ряда важных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства представили проекты документов по расширению функций центров по обслуживанию бюджетных организаций, финансированию государственных театров, присоединению низкоэффективных сельхозорганизаций к госпредприятиям, поддержке предприятия МАЗ. Каждая тема вызвала вопросы у Президента, на которые не всегда могли ответить чиновники.
Аграрная отрасль в целом успешная. Но, как известно, с тех, кто тянет, и требуют. Поэтому к профильному вице-премьеру и министру у Президента было много вопросов. Тема не просто важная – определяющая нашу белорусскую модель развития. Отношение к селу. Земля – источник нашего благополучия. И в этом году белорусский АПК стал рентабельнее нефтепереработки. Результат есть, но и проблемы тоже остались. Хозяйства аутсайдеры.
«Я не понимаю, зачем вы ломаете нынешнюю систему». Лукашенко обсудил с Брыло работу неэффективных объектов АПК.
Не то что в Беларуси, во всем мире знают трепетное отношение Лукашенко к сельскому хозяйству. К каждому СПК. За цифрами и названиями Президент видит людей. А ему хотели целым списком на условную приватизацию. Не так и много на всю страну – 127 хозяйств. Да, в помощи и шефстве нуждаются. Глава государства готов вникнуть в нюансы каждого.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убыточных предприятий в районе 2-3, так? И это должна быть зона ответственности председателя райисполкома, начальника управления сельского хозяйства и еще одного чиновника. А в другие хозяйства не надо ездить, потому что там нормально. Вы сейчас мне эти хозяйства убыточные, сложные, которыми я получил заниматься вертикали власти, вы их сейчас в кучу и уводите от ответственности тех, кто за это должен ответить. Это же председатели райисполкомов и облисполкомов должны отвечать за убыточность. Их всего 130. Что такое 130? Это ничего. А сколько у нас председателей исполкомов и их заместителей по стране?
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства Беларуси:
236?
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Уже нет, конечно, 128 и главы администрации.
Игорь Брыло:
356?
Александр Лукашенко:
Печально, я не знаю, Брыло еще у тебя министром работает или нет? Сколько у нас районов?
Игорь Брыло:
118.
Александр Лукашенко:
Умножьте на три, на четыре. Сколько будет?
Игорь Брыло:
Ну, мы взяли председателей и начальников управления – по два человека – 236.
Александр Лукашенко:
Я говорю: сколько председателей и заместителей?
Игорь Брыло:
А, со всеми. Там их и по пять есть…
Александр Лукашенко:
Ну так вот, надо поручить им. И если они не потянут одно хозяйство, отправить их туда – пусть работают.
Из Минской области, например, меньше всего хозяйств в черном списке. И губернатор по каждому из них уже подготовил рецепт для реанимации. Все бы так. Позиция Президента – никакой, даже условной, приватизации. Земля останется у крестьян. Значит, нашей, белорусской.
Александр Лукашенко:
Вы хотели полностью приватизировать. А кто вам дал такое право?
Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь:
Была инициатива снизу.
Александр Лукашенко:
Какая инициатива? Вы политику Президента реализовываете! Это важнейший вопрос! Это то же самое, что, грубо говоря, ребенка кому-то своего отдать. То же самое, что взять собственность, особенно на селе… Слушайте, это же резануть человека по сердцу! Неважно, что не частное предприятие, но все равно этот колхозник, рабочий совхоза, у него все равно в душе останется, особенно кто хорошо работает: зачем вы нас продали? Но я поэтому и знаю, я их предупредил восемь или десять лет назад. Мы будем вас поддерживать, мы будем вас вытаскивать из этого. Но кто к этому году не сделает, мы будем вас приватизировать. Вопрос: каким путем? Чохом, как вы предлагаете 127? Или, как мы это делаем, каждое в отдельности рассматриваем и к кому-то присоединяем?
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