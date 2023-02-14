Лукашенко: «Какая инициатива? Вы политику Президента реализовываете! Это важнейший вопрос!»

Новости Беларуси. Президент сегодня, 14 февраля, провел расширенное совещание с руководством Совмина. Александр Лукашенко раскритиковал правительство за плохую проработку ряда важных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства представили проекты документов по расширению функций центров по обслуживанию бюджетных организаций, финансированию государственных театров, присоединению низкоэффективных сельхозорганизаций к госпредприятиям, поддержке предприятия МАЗ. Каждая тема вызвала вопросы у Президента, на которые не всегда могли ответить чиновники.

Аграрная отрасль в целом успешная. Но, как известно, с тех, кто тянет, и требуют. Поэтому к профильному вице-премьеру и министру у Президента было много вопросов. Тема не просто важная – определяющая нашу белорусскую модель развития. Отношение к селу. Земля – источник нашего благополучия. И в этом году белорусский АПК стал рентабельнее нефтепереработки. Результат есть, но и проблемы тоже остались. Хозяйства аутсайдеры. «Я не понимаю, зачем вы ломаете нынешнюю систему». Лукашенко обсудил с Брыло работу неэффективных объектов АПК.

Не то что в Беларуси, во всем мире знают трепетное отношение Лукашенко к сельскому хозяйству. К каждому СПК. За цифрами и названиями Президент видит людей. А ему хотели целым списком на условную приватизацию. Не так и много на всю страну – 127 хозяйств. Да, в помощи и шефстве нуждаются. Глава государства готов вникнуть в нюансы каждого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убыточных предприятий в районе 2-3, так? И это должна быть зона ответственности председателя райисполкома, начальника управления сельского хозяйства и еще одного чиновника. А в другие хозяйства не надо ездить, потому что там нормально. Вы сейчас мне эти хозяйства убыточные, сложные, которыми я получил заниматься вертикали власти, вы их сейчас в кучу и уводите от ответственности тех, кто за это должен ответить. Это же председатели райисполкомов и облисполкомов должны отвечать за убыточность. Их всего 130. Что такое 130? Это ничего. А сколько у нас председателей исполкомов и их заместителей по стране?

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства Беларуси:

236? Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Уже нет, конечно, 128 и главы администрации. Игорь Брыло:

356? Александр Лукашенко:

Печально, я не знаю, Брыло еще у тебя министром работает или нет? Сколько у нас районов? Игорь Брыло:

118.

Александр Лукашенко:

Умножьте на три, на четыре. Сколько будет? Игорь Брыло:

Ну, мы взяли председателей и начальников управления – по два человека – 236. Александр Лукашенко:

Я говорю: сколько председателей и заместителей? Игорь Брыло:

А, со всеми. Там их и по пять есть… Александр Лукашенко:

Ну так вот, надо поручить им. И если они не потянут одно хозяйство, отправить их туда – пусть работают.