«О простых людях там никто не думает!» Что происходит на границе после закрытия «Бобровников»?
Закрытие пункта пропуска «Бобровники» привело к росту нагрузки на литовском направлении, сообщает Госпогранкомитет. В среднем же выезда из Беларуси в Евросоюз сейчас ожидает около полутысячи легковых автомобилей и еще столько же грузовых. Причина ожидания в неритмичной работе сопредельной стороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как перераспределились потоки транспорта и сколько сегодня приходится ждать – репортаж Кристины Протосовицкой.
Для жителя Гродно Максима Лутченко решение о закрытии пункта пропуска стоило плюс 400 километров к обычному маршруту. Компанией в 24 машины друзья едут на работу. Приехали в Брест и стоят уже с 8 утра. Сперва собирались ехать через Литву, но испугали новости о буме.
Максим Лутченко, житель Гродно:
У нас ближайший пункт пропуска через Литву. Все туда поехали. Потому что от Гродно ближе всего туда будет. Сюда уже по возможности, если там очереди очень большие, ближе даже с учетом круга сюда приехать. Слышал от знакомых, что автобусы, возможно, через «Кузницу» начнут ездить, через гродненский пункт. Тогда будем ездить на автобусе. Это намного проще будет и быстрее.
Менять маршруты пришлось и целым автобусам, которые раньше следовали через «Бобровники». А это десятки пассажиров из Гродненского и Минского регионов. Многим еще только предстоит переделать разрешения на транзит через новый пункт пропуска.
Михаил Ломако, водитель автобуса:
Стоим очередь. Обычно приезжаешь, два автобуса, и поехал. Сейчас надо стоять. Ездят за покупками, на работу, учиться.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Длина очереди в Бресте кардинальным образом не изменилась, как и время ожиданий. Сегодня это от 10 до 14 часов. Приятного в этом мало, говорят водители, но вместе с тем этих очередей можно было бы избежать, если бы Польша соблюдала международные договоренности по пропускной способности перехода – 1 700 автомобилей в сутки.
На протяжении полугода сопредельная сторона игнорирует нормы и позволяет себе принимать около 30 % транспорта. Работать вполноги – это, видимо, не самый ироничный ответ соседей на белорусский безвизовый режим. Только за эти выходные им воспользовались две сотни поляков, а за прошлый год – более 26 тысяч.
Стою с 8 утра и только сейчас заехал сюда. С чем связано, не могу сказать. Скорее всего, та сторона не работает. У нас все организовано, а время тратится колоссальное. Посмотрим, заедем на ту сторону, увидим ситуацию на самом деле.
Як мы прыехалі ў Брэст, гэта з 2 ночы, 2:30. Я ездзіў і ў іншыя краіны таксама. Там хутчэй было, але там былі маленькія пункты.
О простых людях там никто не думает. Как сказал бывший президент ФРГ, у меня пенсия 12 тысяч евро, я не слежу за ценами. Так и тут. Тот, кто принял это решение, глубоко не следит за всем этим. Дома бы что-то сделал, с детьми, с внуками. Жалко потерять 10-15 часов, просто стоять в очереди. Жалко. Каждому человеку жалко, кто не лентяй.
Люди выстраивают заново логистику в попытке сократить время в пути. Этим объясняется рост очередей в литовском направлении – на «Привалке» до сотни автомобилей. Сопредельная сторона оформила 60 % от нормы. В Бресте польские службы пропустили около 40 %.
Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
Ожидаемого существенного увеличения пассажиропотока не наблюдается. По-прежнему в сутки следует около 600 машин на выезд из Республики Беларусь. Примерно такое же количество следует и на въезд в нашу страну. Единственное, что изменилось за это время, – в очереди появились автомобили на гродненских номерах. Однако таких автомобилей немного.
Нагрузка на литовское направление растет и по грузовым перевозкам. Ожидают въезда с белорусской стороны порядка 300 автомобилей. В пункте пропуска «Козловичи» число ожидающих выросло вдвое по сравнению с выходными. Саботировать работу своих же европейских перевозчиков – это уже давно в стиле новых демократических ценностей.
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