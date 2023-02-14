«О простых людях там никто не думает!» Что происходит на границе после закрытия «Бобровников»?

Закрытие пункта пропуска «Бобровники» привело к росту нагрузки на литовском направлении, сообщает Госпогранкомитет. В среднем же выезда из Беларуси в Евросоюз сейчас ожидает около полутысячи легковых автомобилей и еще столько же грузовых. Причина ожидания в неритмичной работе сопредельной стороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как перераспределились потоки транспорта и сколько сегодня приходится ждать – репортаж Кристины Протосовицкой.

Для жителя Гродно Максима Лутченко решение о закрытии пункта пропуска стоило плюс 400 километров к обычному маршруту. Компанией в 24 машины друзья едут на работу. Приехали в Брест и стоят уже с 8 утра. Сперва собирались ехать через Литву, но испугали новости о буме.

Максим Лутченко, житель Гродно:

У нас ближайший пункт пропуска через Литву. Все туда поехали. Потому что от Гродно ближе всего туда будет. Сюда уже по возможности, если там очереди очень большие, ближе даже с учетом круга сюда приехать. Слышал от знакомых, что автобусы, возможно, через «Кузницу» начнут ездить, через гродненский пункт. Тогда будем ездить на автобусе. Это намного проще будет и быстрее. Менять маршруты пришлось и целым автобусам, которые раньше следовали через «Бобровники». А это десятки пассажиров из Гродненского и Минского регионов. Многим еще только предстоит переделать разрешения на транзит через новый пункт пропуска.

Михаил Ломако, водитель автобуса:

Стоим очередь. Обычно приезжаешь, два автобуса, и поехал. Сейчас надо стоять. Ездят за покупками, на работу, учиться.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Длина очереди в Бресте кардинальным образом не изменилась, как и время ожиданий. Сегодня это от 10 до 14 часов. Приятного в этом мало, говорят водители, но вместе с тем этих очередей можно было бы избежать, если бы Польша соблюдала международные договоренности по пропускной способности перехода – 1 700 автомобилей в сутки. На протяжении полугода сопредельная сторона игнорирует нормы и позволяет себе принимать около 30 % транспорта. Работать вполноги – это, видимо, не самый ироничный ответ соседей на белорусский безвизовый режим. Только за эти выходные им воспользовались две сотни поляков, а за прошлый год – более 26 тысяч.

Стою с 8 утра и только сейчас заехал сюда. С чем связано, не могу сказать. Скорее всего, та сторона не работает. У нас все организовано, а время тратится колоссальное. Посмотрим, заедем на ту сторону, увидим ситуацию на самом деле.

Як мы прыехалі ў Брэст, гэта з 2 ночы, 2:30. Я ездзіў і ў іншыя краіны таксама. Там хутчэй было, але там былі маленькія пункты.

О простых людях там никто не думает. Как сказал бывший президент ФРГ, у меня пенсия 12 тысяч евро, я не слежу за ценами. Так и тут. Тот, кто принял это решение, глубоко не следит за всем этим. Дома бы что-то сделал, с детьми, с внуками. Жалко потерять 10-15 часов, просто стоять в очереди. Жалко. Каждому человеку жалко, кто не лентяй. Люди выстраивают заново логистику в попытке сократить время в пути. Этим объясняется рост очередей в литовском направлении – на «Привалке» до сотни автомобилей. Сопредельная сторона оформила 60 % от нормы. В Бресте польские службы пропустили около 40 %.