«Я не понимаю, зачем вы ломаете нынешнюю систему». Лукашенко обсудил с Брыло работу неэффективных объектов АПК

Новости Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал правительство за плохую проработку ряда важных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 февраля Президент провел расширенное совещание с руководством Совмина.

Главе государства представили проекты документов по расширению функций центров по обслуживанию бюджетных организаций, финансированию государственных театров, присоединению низкоэффективных сельхозорганизаций к госпредприятиям, поддержке предприятия МАЗ. Каждая тема вызвала вопросы у Президента, на которые не всегда могли ответить чиновники. В частности, глава государства отверг предложения об общем подходе при присоединении неэффективных объектов АПК к госпредприятиям. По мнению Президента, вопрос досконально не изучен: непонятно, кого с кем объединять и нужны ли всем «шефам» одинаковые льготы и преференции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сегодня присоединяем колхозы, совхозы к предприятиям, частникам? Передаем или не передаем? Игорь Брыло, министр сельского хозяйства Беларуси:

Да. Александр Лукашенко:

Чем вас не устраивает эта система? Игорь Брыло:

Мы этим указом, прошлыми указами мы не создаем таких благоприятных условий для хозяйства инвестора. Мы всего лишь хотим для предприятия, которое возьмет на себя нагрузку СПК, ему создать эти условия. Вот это основное отличие. Потому что в 399-м, 253-м у нас были условия созданы только для предприятий АПК, для колхозов. Президент Беларуси раскритиковал правительство за плохую проработку ряда важных решений. Подробнее здесь. Александр Лукашенко:

Мы имеем 8 миллиардов 300 миллионов в прошлом году от продовольствия, доход страна имеет, поступление валюты, потому что мы в руках держали сельское хозяйство и модернизировали его, приводили в порядок, дисциплину наводили. Было сказано крестьянам: если вы при тех условиях, которые вы называли здесь, не сможете нормально работать, будете проданы частнику или мы вас присоединим к БЕЛАВТОМАЗу, то есть вы потеряете свою самостоятельность. Я им прямо сказал 7 или 8 лет тому назад. Время пришло. Из 3 127, как ты говоришь, предприятий, даже при нашей поддержке ни черта сделать не смогли.

Игорь Брыло:

Да. Александр Лукашенко:

Сегодня ты говоришь: вот, давайте подпишите указ, мы сейчас будем эти 127, неизвестно какие, присоединять неизвестно к кому. Но дополнительно пропишем, что БЕЛАВТОМАЗ или кто-то будет иметь там какую-то льготу – на три года рассрочка и так далее. Сейчас это все, если идти старым путем, предусматривается, и можно предусмотреть дополнительно по предприятиям в отдельном распоряжении Президента. Их несколько будет. Вы хотите мне чохом – и перенести это решение с правительства. Я не понимаю, зачем вы ломаете нынешнюю систему. Вопросы приватизации. А еще неизвестно, передали, а дальше как будет? Дальше что будет? Не сработал, не получилось. Или сработал хорошо. Продаем, не продаем. Что дальше? Игорь Брыло:

Александр Григорьевич, наверное, общим чохом и не получится. Александр Лукашенко:

Наверное не бывает, когда мы речь ведем о ценнейшем продукте в нашей стране, когда речь идет о земельных угодьях, о ресурсах. Что вас не устраивает? Вы приняли решение, даже не вы – губернатор определился, он знает, какие предприятия ему надо приводить в чувства, он внес предложение, проект решения Президента, Президент подписал. И в этом распоряжении о присоединении колхоза имени Брыло к этому БЕЛАВТОМАЗу – вот такие сроки и реструктуризация вторым пунктом, еще какая-то льгота. Мы не могли это сделать?