Это страшный грех. Почему нельзя делать любовный приворот?

Любовь и взаимопонимание. Даже если сейчас, возможно, у вас нет пары – это не повод отчаиваться. О том, возможно ли встретить свою вторую половинку уже в зрелом возрасте, как не упустить счастье и не пройти мимо судьбы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Вы верите в венец безбрачия, еще что-то? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Порчу?

Людмила Тужикова, в браке 55 лет:

Что я вам могу сказать? Это все есть. Есть такие люди, которые это делают, но это нельзя – страшный грех. Потом семья будет рассчитываться за это. Потом поколения будут за это рассчитываться. Этого делать нельзя ни в коем случае. Нельзя притянуть человека, потом будет ненависть. Вы поймите, они поживут несколько лет, возненавидят друг друга. Наталья Надольская:

Это вы про приворот сейчас говорите, когда люди пытаются искусственно вызвать у другого человека чувства. Людмила Тужикова:

Конечно, да. Наталья Надольская:

Мы про венец безбрачия, когда не встречается эта любовь на твоем жизненном пути, и кажется, что уже как будто сделано.