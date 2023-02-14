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Это страшный грех. Почему нельзя делать любовный приворот?

14 февраля 2023 18:06
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Любовь и взаимопонимание. Даже если сейчас, возможно, у вас нет пары – это не повод отчаиваться. О том, возможно ли встретить свою вторую половинку уже в зрелом возрасте, как не упустить счастье и не пройти мимо судьбы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:  
Вы верите в венец безбрачия, еще что-то?  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Порчу?  

Это страшный грех. Почему нельзя делать любовный приворот?-1

Людмила Тужикова, в браке 55 лет:  
Что я вам могу сказать? Это все есть. Есть такие люди, которые это делают, но это нельзя – страшный грех. Потом семья будет рассчитываться за это. Потом поколения будут за это рассчитываться. Этого делать нельзя ни в коем случае. Нельзя притянуть человека, потом будет ненависть. Вы поймите, они поживут несколько лет, возненавидят друг друга.  

Наталья Надольская:  
Это вы про приворот сейчас говорите, когда люди пытаются искусственно вызвать у другого человека чувства.  

Людмила Тужикова:  
Конечно, да.  

Наталья Надольская:  
Мы про венец безбрачия, когда не встречается эта любовь на твоем жизненном пути, и кажется, что уже как будто сделано.  

Это страшный грех. Почему нельзя делать любовный приворот?-4

Людмила Тужикова:  
Все зависит от судьбы, поверьте мне. Тебе Бог послал это, и так будет. Может быть, мы рассчитываемся, кто остался один, за тех родителей, которые ушли из жизни, за бабушек, дедушек. Мы же не знаем, что, как у них было. Теперь наши дети, мы, может быть, сами рассчитываемся за это. Вы посмотрите, сколько людей, которые пьют, валяются где-то. Почему? Каждый проходит свой путь – это точно.  

Ольга Шерснева:  
То есть у каждого своя кармическая судьба?  

Людмила Тужикова:  
Обязательно.  

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