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Лукашенко попросили о реструктуризации почти половины долгов МАЗа. Что ответил Президент?

14 февраля 2023 14:41
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал правительство за плохую проработку ряда важных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 февраля Президент провел расширенное совещание с руководством Совмина.

Александр Лукашенко поручил изучить работу центров по обслуживанию бюджетных организаций, подчеркнув, что они не должны подчиняться исполкомам и дублировать функции других структур. Администрации Президента поручено проработать документ с юридической точки зрения и максимально подробно изложить все положения, чтобы больше не возникало путаницы, кто за что отвечает и кому подчиняется.

Лукашенко попросили о реструктуризации почти половины долгов МАЗа. Что ответил Президент?-1

«Я не понимаю, зачем вы ломаете нынешнюю систему». Лукашенко обсудил с Брыло работу неэффективных объектов АПК. Подробнее здесь.

Говорили сегодня и о финансовом положении предприятия МАЗ. Главу государства попросили о реструктуризации около половины долгов автопроизводителя. В целом Александр Лукашенко одобрил помощь МАЗу, но на приемлемых для государства финансовых условиях.

Лукашенко попросили о реструктуризации почти половины долгов МАЗа. Что ответил Президент?-4

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Дебиторская задолженность на первое число составляет 770 миллионов. Задолженность по кредитам и займам составляет 1,3 миллиарда. То есть 50 %.

Лукашенко попросили о реструктуризации почти половины долгов МАЗа. Что ответил Президент?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы мне написали… Хорошо, 50 %. Так вы заберите на 50 %, а потом приходите ко мне. Чего ты, будучи в БелАЗе, не приходил ко мне деньги просить вот таким образом?

Петр Пархомчик:
Потому что зарабатывал.

Александр Лукашенко:
А почему он не зарабатывает? А почему я должен сегодня от них забрать и вам отдать?

Петр Пархомчик:
Есть определенные стечения обстоятельств.

Лукашенко попросили о реструктуризации почти половины долгов МАЗа. Что ответил Президент?-10

Александр Лукашенко:
Ты знаешь, что такое реструктуризация? Это ты сегодня мне должен это отдать, а я должен тебе сказать: через 10 лет вернешь. А мне в бюджет нужны деньги. И не только в бюджет. Там банковские, наверное, кредиты. А кредит – это денежки и бюджета, и людей.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Петр Пархомчик # Александр Лукашенко # Фотофакт

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