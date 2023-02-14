Лукашенко попросили о реструктуризации почти половины долгов МАЗа. Что ответил Президент?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал правительство за плохую проработку ряда важных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 февраля Президент провел расширенное совещание с руководством Совмина.
Александр Лукашенко поручил изучить работу центров по обслуживанию бюджетных организаций, подчеркнув, что они не должны подчиняться исполкомам и дублировать функции других структур. Администрации Президента поручено проработать документ с юридической точки зрения и максимально подробно изложить все положения, чтобы больше не возникало путаницы, кто за что отвечает и кому подчиняется.
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Говорили сегодня и о финансовом положении предприятия МАЗ. Главу государства попросили о реструктуризации около половины долгов автопроизводителя. В целом Александр Лукашенко одобрил помощь МАЗу, но на приемлемых для государства финансовых условиях.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Дебиторская задолженность на первое число составляет 770 миллионов. Задолженность по кредитам и займам составляет 1,3 миллиарда. То есть 50 %.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы мне написали… Хорошо, 50 %. Так вы заберите на 50 %, а потом приходите ко мне. Чего ты, будучи в БелАЗе, не приходил ко мне деньги просить вот таким образом?
Петр Пархомчик:
Потому что зарабатывал.
Александр Лукашенко:
А почему он не зарабатывает? А почему я должен сегодня от них забрать и вам отдать?
Петр Пархомчик:
Есть определенные стечения обстоятельств.
Александр Лукашенко:
Ты знаешь, что такое реструктуризация? Это ты сегодня мне должен это отдать, а я должен тебе сказать: через 10 лет вернешь. А мне в бюджет нужны деньги. И не только в бюджет. Там банковские, наверное, кредиты. А кредит – это денежки и бюджета, и людей.
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