Лукашенко попросили о реструктуризации почти половины долгов МАЗа. Что ответил Президент?

Александр Лукашенко поручил изучить работу центров по обслуживанию бюджетных организаций, подчеркнув, что они не должны подчиняться исполкомам и дублировать функции других структур. Администрации Президента поручено проработать документ с юридической точки зрения и максимально подробно изложить все положения, чтобы больше не возникало путаницы, кто за что отвечает и кому подчиняется.

Говорили сегодня и о финансовом положении предприятия МАЗ. Главу государства попросили о реструктуризации около половины долгов автопроизводителя. В целом Александр Лукашенко одобрил помощь МАЗу, но на приемлемых для государства финансовых условиях.

«Я не понимаю, зачем вы ломаете нынешнюю систему». Лукашенко обсудил с Брыло работу неэффективных объектов АПК. Подробнее здесь .

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси: Дебиторская задолженность на первое число составляет 770 миллионов. Задолженность по кредитам и займам составляет 1,3 миллиарда. То есть 50 %.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы мне написали… Хорошо, 50 %. Так вы заберите на 50 %, а потом приходите ко мне. Чего ты, будучи в БелАЗе, не приходил ко мне деньги просить вот таким образом?

Петр Пархомчик:

Потому что зарабатывал.

Александр Лукашенко:

А почему он не зарабатывает? А почему я должен сегодня от них забрать и вам отдать?

Петр Пархомчик:

Есть определенные стечения обстоятельств.