Президент Беларуси раскритиковал правительство за плохую проработку ряда важных решений

Новости Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал правительство за плохую проработку ряда важных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 14 февраля, Президент провел расширенное совещание с руководством Совмина.

В центре внимания несколько важных экономических вопросов. В частности, глава государства поручил изучить работу центров по обслуживанию бюджетных организаций. Речь также шла о механизме присоединения малоэффективных сельхозорганизаций к государственным предприятиям. Один из вопросов коснулся финансовой ситуации Минского автомобильного завода.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас сложилась также хорошая традиция, можно сказать, – советоваться по важнейшим вопросам, которые вынесены для решения Президентом. Это значит, указ или распоряжение Президента. Проекты подготовлены, в связи с этим некоторые вопросы по этим проектам есть. Я хотел бы получить уточняющие и дополнительные ответы на них. Для сегодняшнего совещания вынесены четыре темы. Нам предстоит рассмотреть несколько важных экономических вопросов, принять по ним оптимальные для государства решения.