Лукашенко: «Увижу там хоть одну закорючку не так – и Комитету госконтроля голову срублю, и вам»
Новости Беларуси. Президент сегодня, 14 февраля, провел расширенное совещание с руководством Совмина. Александр Лукашенко раскритиковал правительство за плохую проработку ряда важных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства представили проекты документов по расширению функций центров по обслуживанию бюджетных организаций, финансированию государственных театров, присоединению низкоэффективных сельхозорганизаций к госпредприятиям, поддержке предприятия МАЗ. Каждая тема вызвала вопросы у Президента, на которые не всегда могли ответить чиновники.
Централизация непрофильных задач заметно облегчит жизнь учреждениям и ведомствам. Таково мнение правительства. Президент против дублирования функций. Хозгруппы – это, получается, те же мини-УКС. Но главное – неразбериха с подчиненностью.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Желательно, чтобы централизация была мотивированной. Если вы централизовали и наполовину сократили – а там бездельников точно будет половина – хорошо. Но если вы централизовали это все от школ до РОНО, собрали в кучу. То, что было, в одну кучу собрали, сделали монстра. И подчиняется он или не подчиняется председателю райисполкома – это еще бабка надвое гадала. Нигде здесь вы мне не прочитали это. Они могут создавать, а могут не создавать. Что за вертикаль власти? Если мы приняли в компактной стране решение централизовать и вывезти их из исполкомов – вопрос: я даже не понимаю, зачем мы это делали. Что изменилось в плане дисциплины, исполнительности и прочее, чтобы убрали из исполкомов этот центр, по-новому называя? Что изменилось?
Вы хотели мне показать, что вы обособили аппарат и его сократили, а этих тихонько вывели? Так там же мы бюджетные деньги тратим. Там же надо было наполовину в этих центрах сократить. И пришли ко мне еще что-то просить. Расшириться, раздвинуться или еще чего-то – что это за подходы такие? Когда правительство начнет работать фундаментально и как положено? Не дай бог, я поеду в райисполком и увижу там хоть одну закорючку не так – и Комитету госконтроля голову срублю, и вам. Я за вами ходить и бегать не буду. От Африки, Москвы до Минска. Отвратительная работа юридических подразделений – от Администрации Президента до исполкомов – тяп-ляп. Поэтому разбирайтесь и потом вносите предложения. Чтобы это было жестко выстроено под исполком. У нас исполкомы, райисполкомы, горисполкомы не перегружены. Они порой не знают, чем заниматься. Поэтому вот вопрос: создали центры бухгалтерии фактически. Обозвали их центрами, как было, так и есть. На одну-две единицы сократили 13,5 тысячи человек! А сколько у нас в системе аппарата управления человек?
Юрий Селиверстов, министр финансов:
Если все местные органы взять, то где-то будет порядка 1 020. То есть это половина.
Александр Лукашенко:
Чудеса, садитесь.
А пока слишком много «но». Проект указа на доработку. Оптимизировать, убрать дублирующие функции, четко юридически закрепить ответственность за работу центров местных органов власти. Весь процесс изучить Комитету госконтроля. Впрочем, Президент лично проинспектирует такой центр без предупреждений.
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