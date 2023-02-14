Лукашенко: «Увижу там хоть одну закорючку не так – и Комитету госконтроля голову срублю, и вам»

Новости Беларуси. Президент сегодня, 14 февраля, провел расширенное совещание с руководством Совмина. Александр Лукашенко раскритиковал правительство за плохую проработку ряда важных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства представили проекты документов по расширению функций центров по обслуживанию бюджетных организаций, финансированию государственных театров, присоединению низкоэффективных сельхозорганизаций к госпредприятиям, поддержке предприятия МАЗ. Каждая тема вызвала вопросы у Президента, на которые не всегда могли ответить чиновники.

Централизация непрофильных задач заметно облегчит жизнь учреждениям и ведомствам. Таково мнение правительства. Президент против дублирования функций. Хозгруппы – это, получается, те же мини-УКС. Но главное – неразбериха с подчиненностью.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Желательно, чтобы централизация была мотивированной. Если вы централизовали и наполовину сократили – а там бездельников точно будет половина – хорошо. Но если вы централизовали это все от школ до РОНО, собрали в кучу. То, что было, в одну кучу собрали, сделали монстра. И подчиняется он или не подчиняется председателю райисполкома – это еще бабка надвое гадала. Нигде здесь вы мне не прочитали это. Они могут создавать, а могут не создавать. Что за вертикаль власти? Если мы приняли в компактной стране решение централизовать и вывезти их из исполкомов – вопрос: я даже не понимаю, зачем мы это делали. Что изменилось в плане дисциплины, исполнительности и прочее, чтобы убрали из исполкомов этот центр, по-новому называя? Что изменилось?