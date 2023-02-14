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Президент подписал закон «Об основах гражданского общества» и поправки в законы о деятельности партий

14 февраля 2023 18:18
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Сегодня, 14 февраля, Александр Лукашенко подписал закон «Об основах гражданского общества» и поправки в законы о деятельности партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документы призваны урегулировать взаимодействие между госорганами и гражданским обществом, а также усовершенствовать подходы к созданию и деятельности политических и общественных объединений.

Президент подписал закон «Об основах гражданского общества» и поправки в законы о деятельности партий-1

Речь, в частности, об избрании делегатов Всебелорусского народного собрания, сборе и выработке предложений на обсуждение ВНС и не только. Что касается политических партий, условия их создания и деятельности изменятся. Увеличен минимальный порог численности членов партий до пяти тысяч человек, а организационные структуры каждого объединения должны быть представлены во всех областях, столице и в районах. Также прописаны основные цели и задачи, которые должны быть закреплены в уставах партий. В течение полугода Министерство юстиции перерегистрирует все политобъединения.

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# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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