Президент подписал закон «Об основах гражданского общества» и поправки в законы о деятельности партий

Сегодня, 14 февраля, Александр Лукашенко подписал закон «Об основах гражданского общества» и поправки в законы о деятельности партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документы призваны урегулировать взаимодействие между госорганами и гражданским обществом, а также усовершенствовать подходы к созданию и деятельности политических и общественных объединений.

Речь, в частности, об избрании делегатов Всебелорусского народного собрания, сборе и выработке предложений на обсуждение ВНС и не только. Что касается политических партий, условия их создания и деятельности изменятся. Увеличен минимальный порог численности членов партий до пяти тысяч человек, а организационные структуры каждого объединения должны быть представлены во всех областях, столице и в районах. Также прописаны основные цели и задачи, которые должны быть закреплены в уставах партий. В течение полугода Министерство юстиции перерегистрирует все политобъединения.