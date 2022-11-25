Лукашенко: или мы остаёмся государством, или нам надо думать о других вариантах, но это уже без меня

Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшая встреча в рамках развития региона, а следовательно, и страны.
Президент в Гомельской области: увы, гордиться нечем, вся страна двигается вперед, а вы – вниз! Подробности.
Проверка хозяйств показала: в каждом четвертом приписки и вранье о падеже скота. Многие недобросовестно закладывают корма. Читайте здесь. Попустительство в вопросе продовольственной безопасности, да и в любом другом, ставит под угрозу независимость страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поверьте, время очень серьезное: или мы остаемся государством, или нам надо думать о других вариантах, но это уже без меня. Мы не зря 30 лет пестовали и нянчили это государство для того, чтобы хотя бы наши дети жили свободно, независимо. Если кто-то понимает эту свободу и независимость (это не вас касается, а нашего народа), что «я что хочу, то и ворочу» – хочу работаю, хочу нет – ни в одном государстве этого нет и не будет. Свобода и независимость – это возможности.
Понимая, что в деревне посложнее сегодня и с образованием, и прочее, сколько мы (почти половину) в вузах ввели по целевым направлениям образование? Идите – пожалуйста, учитесь. Такого в Советском Союзе не было. Что еще надо? Хотите под плеткой чьей-то походить, ну походите. Но тогда с вами разговаривать вот в таком составе никто не будет. Возьмут плетку, и будете бежать впереди. Скопытитесь, как в народе говорят, отстанете, вы знаете, что будет. Поэтому лучше давайте мы с вами сжав зубы будем работать и выдавать результат.
Полный контроль за соблюдением технологий, исполнительская дисциплина и никаких приписанных показателей – рецепт для реабилитации гомельского АПК. Все зависит от сознательности местной вертикали и работников сферы. А социальных благ для трудолюбивых и эффективных государство не жалело никогда.