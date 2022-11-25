Лукашенко: или мы остаёмся государством, или нам надо думать о других вариантах, но это уже без меня

Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшая встреча в рамках развития региона, а следовательно, и страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поверьте, время очень серьезное: или мы остаемся государством, или нам надо думать о других вариантах, но это уже без меня. Мы не зря 30 лет пестовали и нянчили это государство для того, чтобы хотя бы наши дети жили свободно, независимо. Если кто-то понимает эту свободу и независимость (это не вас касается, а нашего народа), что «я что хочу, то и ворочу» – хочу работаю, хочу нет – ни в одном государстве этого нет и не будет. Свобода и независимость – это возможности.

Понимая, что в деревне посложнее сегодня и с образованием, и прочее, сколько мы (почти половину) в вузах ввели по целевым направлениям образование? Идите – пожалуйста, учитесь. Такого в Советском Союзе не было. Что еще надо? Хотите под плеткой чьей-то походить, ну походите. Но тогда с вами разговаривать вот в таком составе никто не будет. Возьмут плетку, и будете бежать впереди. Скопытитесь, как в народе говорят, отстанете, вы знаете, что будет. Поэтому лучше давайте мы с вами сжав зубы будем работать и выдавать результат.