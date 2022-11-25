С участием Валерии, Долиной и других. Директор Дворца Республики о фишках праздничного юбилейного концерта

Полин а Королев а, корреспондент: Официальное празднование проходит во Дворце Республики. Сегодня здесь находятся около 400 работников, а также члены их семей. Именно для тех, кто обслуживает здание, ставшее символом независимой Беларуси, подготовили 2-часовой масштабный концерт. Как говорили организаторы, мероприятие планировалось как камерное, то есть для своих. Но из-за высокого общественного интереса было решено открыть продажу некоторого количества билетов. Сегодня на сцене выступают как белорусские артисты, так и звезды российской эстрады.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Это уникальное шоу, которое увидят наши зрители. С участием Валерии, Ларисы Долиной, Сергея Волчкова, Анатолия Ярмоленко. Мы постарались собрать в большинстве своем тех артистов, в том числе и российской эстрады, которые имеют свои сольные программы с Президентским оркестром. Мне очень хотелось, чтобы это мероприятие стало, по сути, нашим своеобразным творческим отчетом, нашей работы, как Дворца Республики, так и Президентского оркестра.

Полина Королева:

К слову, сегодня круглую дату отмечает не только Дворец Республики, но и Президентский оркестр Беларуси – коллективу в 2022 году исполнилось 20 лет. Он объединяет самых настоящих экспериментаторов в музыкальной сфере. Мы все помним как минимум их успешную рок-программу, а также профессиональное сопровождение официальных мероприятий разного уровня.

«Столичное телевидение» не понаслышке знает о профессионализме Президентского оркестра.

Гендиректор СТВ поздравил Дворец Республики и Президентский оркестр с юбилеем. Подробности здесь.

Полина Королева:

Хочу напомнить, что когда-то Дворец Республики называли долгостроем и саркофагом – многие обстоятельства мешали окончательному возведению архитектурного сооружения. Но несмотря ни на что здание было построено. Сегодня мы в очередной раз можем убедиться, что за 25 лет Дворец Республики стал не только качественной концертной площадкой, но и по-настоящему многофункциональным комплексом. Здесь проходят конкурсы, рождаются самые успешные идеи белорусского шоу-бизнеса, а также знаковые для страны мероприятия. Например, речь о собраниях ВНС и обращениях главы государства.