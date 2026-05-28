Новости по тегу #Инна Медведева

В Несвиже подвели итоги совместной работы и наметили планы по дальнейшему взаимодействию. Решено в ближайшие три года сосредоточить внимание на статистике цен, туризме и жизни граждан, так как Беларусь и Россия подходят к переписи населения.
Сегодня депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам переписи населения. Он закрепит не только право знать цель переписи, но и обязанность в ней участвовать. Можно это будет сделать и дистанционно.
В годы войны это был не лагерь, а фабрика смерти. Согласно последним официальным данным, здесь погибли не менее 546 тысяч человек.
Главная особенность предстоящей кампании – максимально широкое использование административных источников данных.
«Это на самом деле народная программа пятилетки, потому что ее обсуждали со всем народом, со всеми делегатами Всебелорусского народного собрания».
В основном, они связаны с инновационным развитием страны – это рост эффективности, качество, инвестиции, наукоемкость, технологичность экономики, повышение практикоориентированности образования.
Александр Лукашенко провел совещание, посвященное вопросам устойчивого развития Витебской области.
В ходе работы был проведен опрос 10,5 тысяч белорусок в возрасте от 18 до 69 лет.
Сотрудники белорусских органов статистики ежегодно готовят более 2 миллионов отчетов.
Свой профессиональный праздник 23 августа отметят те, кто стоит на страже достоверных данных.
Основная цель – реализовать принцип «однократного получения информации и возможность многократного ее использования». Нововведения снизят отчетную нагрузку на юридических лиц и граждан.
«Исток» – одно из старейших стационарных социальных учреждений столицы. Уже более полувека здесь предоставляют круглосуточный уход, проводят реабилитацию, обеспечивают медицинской помощью.
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33