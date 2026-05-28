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Новости по тегу #Инна Медведева

Белстат и Росстат подписали план совместных мероприятий до 2029 года
28 мая 2026 17:19

Белстат и Росстат подписали план совместных мероприятий до 2029 года

Сергеенко: смысл Великой Победы объединяет прошлое, настоящее и будущее, напоминая о необходимости беречь мир
07 мая 2026 13:53

Сергеенко: смысл Великой Победы объединяет прошлое, настоящее и будущее, напоминая о необходимости беречь мир

Сотрудники Белстата приняли участие в благоустройстве территории мемориального комплекса «Тростенец»
11 апреля 2026 10:40

Сотрудники Белстата приняли участие в благоустройстве территории мемориального комплекса «Тростенец»

В Беларуси стартует ключевой этап подготовки к переписи населения 2029 года
09 февраля 2026 06:53

В Беларуси стартует ключевой этап подготовки к переписи населения 2029 года

В чём отличие новой пятилетки от предыдущих? Рассказала председатель Белстата
19 декабря 2025 17:07

В чём отличие новой пятилетки от предыдущих? Рассказала председатель Белстата

8 основных направлений! Как доработали программу социально-экономического развития до 2030 года
30 октября 2025 16:44

8 основных направлений! Как доработали программу социально-экономического развития до 2030 года

Лукашенко: «Вы все здесь безответственные люди!» Громкое совещание в Витебске
24 октября 2025 17:55

Лукашенко: «Вы все здесь безответственные люди!» Громкое совещание в Витебске

Белстат: уровень насилия в отношении женщин в нашей стране – один из самых низких
04 сентября 2025 13:40

Белстат: уровень насилия в отношении женщин в нашей стране – один из самых низких

Китай заинтересован в обмене опытом с Белстатом – Медведева
23 августа 2025 16:57

Китай заинтересован в обмене опытом с Белстатом – Медведева

Белстат подвёл итоги деятельности в преддверии 105-летнего юбилея
21 августа 2025 17:45

Белстат подвёл итоги деятельности в преддверии 105-летнего юбилея

Президент Беларуси подписал указ, который трансформирует систему сбора информации в стране
21 июля 2025 17:00

Президент Беларуси подписал указ, который трансформирует систему сбора информации в стране

Марафон «От всей души» заглянул в Минский городской социальный пансионат «Исток»
10 января 2025 08:22

Марафон «От всей души» заглянул в Минский городской социальный пансионат «Исток»