Лукашенко – чиновникам: «Вы не ищите себе оправданий!» Итоги визита Президента в Полоцк

Эстафету «Дажынак» перенял самый северный регион – Витебщина. В Полоцке подводили итоги сельскохозяйственного года, и по этому поводу раздавались как награды – каждому по труду, как говорится, так и ценные указания. Конечно, поздравить хлеборобов приехал и глава государства, который начал с тех самых ценных указаний, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Возможно, кому-то показалось, не то место и не то время – все-таки праздник, который аграрии, как никто, заслужили, но рано почивать на лаврах. В Витебской области, как и в Беларуси, работы непочатый край, а потому Президент использует каждую возможность, чтобы настроить белорусов на рабочий лад. Чуть где подрасслабишься – и сразу теряем позиции. Конкуренция сегодня через край. А хлеб – самая твердая валюта. Всегда в ходу. Что бы ни происходило в мире, кто бы ни пришел к власти в Америке, в Европе или где-то еще, будем с хлебом, то есть закроем продовольственный фронт, тогда и о большой политике можно порассуждать.

О ней, кстати, тоже поговорим. Но чуть позже. Пока к более земным вопросам, которых напрямую коснулся глава государства. В Полоцке прозвучали фундаментальные для региона вопросы – что ждет область в будущем, какие планы на следующий урожай и как повысить престиж и привлекательность белорусского севера.