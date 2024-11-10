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Лукашенко – чиновникам: «Вы не ищите себе оправданий!» Итоги визита Президента в Полоцк

10 ноября 2024 16:40
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Эстафету «Дажынак» перенял самый северный регион – Витебщина. В Полоцке подводили итоги сельскохозяйственного года, и по этому поводу раздавались как награды – каждому по труду, как говорится, так и ценные указания. Конечно, поздравить хлеборобов приехал и глава государства, который начал с тех самых ценных указаний, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Возможно, кому-то показалось, не то место и не то время – все-таки праздник, который аграрии, как никто, заслужили, но рано почивать на лаврах. В Витебской области, как и в Беларуси, работы непочатый край, а потому Президент использует каждую возможность, чтобы настроить белорусов на рабочий лад. Чуть где подрасслабишься – и сразу теряем позиции. Конкуренция сегодня через край. А хлеб – самая твердая валюта. Всегда в ходу. Что бы ни происходило в мире, кто бы ни пришел к власти в Америке, в Европе или где-то еще, будем с хлебом, то есть закроем продовольственный фронт, тогда и о большой политике можно порассуждать.

О ней, кстати, тоже поговорим. Но чуть позже. Пока к более земным вопросам, которых напрямую коснулся глава государства. В Полоцке прозвучали фундаментальные для региона вопросы – что ждет область в будущем, какие планы на следующий урожай и как повысить престиж и привлекательность белорусского севера.

Ответы искал наш политобозреватель Евгений Пустовой.

Лукашенко – чиновникам: «Вы не ищите себе оправданий!» Итоги визита Президента в Полоцк-2

Все начиналось отсюда, с Полоцка. И история нашей государственности, и духовное зачало, и путь к вершинам интеллектуального развития нации. Мы такими были и такими остались. Зерна сеятелей Ефросинии и Скорины из Полоцка дали урожай на духовной и интеллектуальной нивах. Что делать с аграрной, предстоит решить в ближайшие месяцы.

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Лукашенко – чиновникам: «Вы не ищите себе оправданий!» Итоги визита Президента в Полоцк-4

То, что это праздничный визит, подчеркнул даже походный дресс-код Президента. Эксклюзивный красный бомбер – отсыл к красному дню календаря. Но речь в том числе и о суровых буднях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы не ищите себе оправданий, что вы там на 30 % заготовили больше кормов. Ну что? 
– Это для начала... 
– Слушай, это еще как сказать. 30 %? Если посчитать, то там, может, и 3 % будет. Посмотрим, как вы весной будете перевозить, перебрасывать, перекидывать эти корма. 

Лукашенко – чиновникам: «Вы не ищите себе оправданий!» Итоги визита Президента в Полоцк-6

Полоцк – очередная точка тура по областным «Дажынкам». Они заместили некогда одни республиканские. Так практичнее и целесообразнее. Райцентры восстановили после забвения позднего социализма и демократической демагогии. Теперь просто нужно поддерживать в хорошем состоянии. Вот ежегодно и получается сразу по шесть городов. Примерно так же и в сельском хозяйстве. Постоянно развиваться и проводить косметический ремонт. А сверху, не только с вертолета, с президентского уровня виднее, что надо сделать.

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Лукашенко – чиновникам: «Вы не ищите себе оправданий!» Итоги визита Президента в Полоцк-8

Самая важная миссия – поклонится людям хлебной нивы. Такое пристальное внимание к трудягам только у Президента Лукашенко. Уважительное отношение к людям не поменялось со времен вот этой вот смысловой фотография. Батька все так же в кругу людей.

Подробности в сюжете.

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Дожинки # Государственная политика в области сельского хозяйства # Сельское хозяйство # Молодые специалисты

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