Лукашенко: мы сотни миллионов долларов тратим на закупки кормов! На что Президент ориентирует аграриев?

С земляками у Первого откровенный разговор. Потому что это общение не ради дожиночного протокола. Это неравнодушное участие в поиске точек роста на небогатых землях северного региона. Кстати, именно с успешного эксперимента на землях приграничья Могилевской и Витебской областей в стране начали активно заниматься озимым ячменем. Теперь соя или травы. И все-таки, что с интегрированными структурами?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Удачным оказался эксперимент с соей. Думаю, что удачный. Итоги обнадеживают: на первых 100 гектарах получена урожайность 3 тонны, 30 центнеров с гектара. Для сои неплохо. Это говорит о том, что в Беларуси мы должны заниматься этой культурой. Мы сотни миллионов долларов тратим на закупки этих кормов. Мы закупаем огромное количество сои из-за рубежа. Почему не возделываем здесь?

Вы уговаривали меня начать эксперимент по созданию агропромышленных объединений как основы будущего АПК Витебщины. Это правильно. Я не вижу здесь абсолютно никаких проблем. Если они есть, то в рамках этих агрообъединений можно дошлифовывать варианты. Если мы увидим, что это вообще никуда не годится, мы распустим их, и хозяйства будут работать сами по себе, как в былые времена. Но объединившись, четко выработав систему, всегда легче. Никаких электоральных скидок, выборы мол, не будет, если провалите дело. Я хочу, чтобы вы это понимали. Не до популизма.