Лукашенко подарили меч Всеслава Чародея: «Я намёк понял»

Лицо у Полоцка интеллектуальное, а сердце милосердное. Это так напоминает нашу белорусскую душу – Франциск Скорина и Евфросиния Полоцкая. Но и на празднике торжества орала вспоминают о воинственном периоде истории. Всеслав Чародей – мудрый и непобедимый князь Великого Полоцка. Символизм исторической преемственности в подарке Президенту от губернатора. Сейчас время выбирает исторических личностей.

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета: Самым легендарным, выдающимся правителем этого княжества был Всеслав Чародей. Он правил 55 лет. Благодаря своей мудрости, своему уму, своему опыту он не только приумножил достояние княжества, но и сохранил единство народа, целостность государства и мир, даже несмотря на феодальную раздробленность Киевской Руси. Кому, как не вам, используя преемственность поколений, иметь вот этот символичный подарок для защиты, для укрепления нашей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меч подарили специально, потому что за меч же платить надо. Я намек понял. Копейки не даю. Подумаем, чем помочь Витебской области. Есть образцы хороших хозяйств, маяки, на которые надо равняться. Значит, можно работать. Нужно просто повторить их опыт. А почему нам? В этих районах, откуда эти святые люди, не начать распространять этот опыт. Есть и Верхнедвинский район, но почему на весь район опыт не распространить? Идти всегда надо, уважаемые друзья, от земли.

Как бы ни складывались дела в стране, кто бы там ни ходил по улицам, кто бы пивко не попивал и не выпивал, кто бы ни бездельничал, а вы ведь всегда работали и делали то, что могли сделать. То, что не сделали, мы сделаем. В ближайшие два-три года мы сделаем, и вы увидите, в том числе и в Витебской области. Поэтому, Александр Михайлович, я ворвался в вашу обитель для того, чтобы поблагодарить людей, поздравить их, преклонить колено перед их трудом. Ну и сейчас еще посмотрю по другому маршруту, как вы поднимаете зябь. Для меня это тоже очень важно.

И вновь время, когда нужен меч, чтобы отстаивать право сеять хлеб. А сила нашей страны как была, так и остается в соборности общества и власти. Вот оно, расстояние рукопожатия между людьми и властью.