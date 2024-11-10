День молодёжи отмечается во всём мире 10 ноября

10 ноября во всем мире отмечается День молодежи. В нашей стране воспитанию, развитию и становлению подрастающего поколения уделяется огромное внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежная политика давно стала одним из приоритетных направлений в деятельности государства. Постоянно совершенствуется система образования, правовая база, все, чтобы у молодых людей была возможность сполна реализовать свой потенциал участвовать в жизни страны. В этом юным и активным юношам и девушкам помогает БРСМ.

Сегодня в рядах крупнейшей молодежной организации более 400 тысяч человек. Не забывает государство и о молодых специалистах, практически каждому выпускнику гарантировано первое рабочее место, а некоторым и жилье. Одним словом, в Беларуси созданы все условия, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал, будь то творчество, наука или спорт.