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День молодёжи отмечается во всём мире 10 ноября

10 ноября 2024 13:39
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10 ноября во всем мире отмечается День молодежи. В нашей стране воспитанию, развитию и становлению подрастающего поколения уделяется огромное внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День молодёжи отмечается во всём мире 10 ноября-2

Молодежная политика давно стала одним из приоритетных направлений в деятельности государства. Постоянно совершенствуется система образования, правовая база, все, чтобы у молодых людей была возможность сполна реализовать свой потенциал участвовать в жизни страны. В этом юным и активным юношам и девушкам помогает БРСМ. 

Сегодня в рядах крупнейшей молодежной организации более 400 тысяч человек. Не забывает государство и о молодых специалистах, практически каждому выпускнику гарантировано первое рабочее место, а некоторым и жилье. Одним словом, в Беларуси созданы все условия, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал, будь то творчество, наука или спорт.

# Молодежь Беларуси

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