Преданность службе, добросовестность и безупречность при выполнении ответственных задач – то, к чему сегодня стремится молодое поколение защитников нашей Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клятву юного пограничника дали учащиеся военно-патриотических классов. Торжественная церемония прошла в знаковом месте, зале Победы музея истории Великой Отечественной войны. В строю более сотни юношей и девушек, прошедших строгий отбор. Заместитель начальника Института пограничной службы Андрей Крупский отметил, что именно выпускники военно-патриотических классов отличаются хорошей подготовкой, знанием азов пограничной науки. Им также проще адаптироваться при поступлении. В адрес юных пограничников прозвучало множество теплых слов и напутствий. Момент значимый и волнительный.

Юлиана Шпилевская, учащаяся гимназии № 35 Минска:

Это очень волнительный день. Мы все волнуемся, но на самом деле это праздник для нас. Мы очень рады, что именно мы вступаем в ряды юных пограничников. И мы будем чтить память наших героев.

Сергей Попов, председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы»:

Молодое поколение должно знать, что такое зеленая фуражка, что такое зеленый берет, что такое государственная граница и все символы пограничной службы. Поэтому по программе военно-патриотического воспитания мы стараемся воспитать патриотов в прямом смысле этого слова. Патриотов своей Родины.