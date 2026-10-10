Прямой эфир

Новости по тегу #Дожинки

Хлебный каравай, рекорды и народный колорит: как Шклов и Калинковичи празднуют «Дожинки»
10 октября 2026 17:10

Хлебный каравай, рекорды и народный колорит: как Шклов и Калинковичи празднуют «Дожинки»

Лучших хлеборобов Могилевской области наградили на фестивале-ярмарке «Дажынкі» в Шклове
10 октября 2026 14:43

Лучших хлеборобов Могилевской области наградили на фестивале-ярмарке «Дажынкі» в Шклове

От подворий до концертной программы! Чем удивляют гостей фестиваля-ярмарки «Дажынкі» в Калинковичах?
10 октября 2026 14:24

От подворий до концертной программы! Чем удивляют гостей фестиваля-ярмарки «Дажынкі» в Калинковичах?

Вы не боитесь трудностей! Лукашенко направил поздравление хлеборобам Гомельской области
10 октября 2026 14:20

Вы не боитесь трудностей! Лукашенко направил поздравление хлеборобам Гомельской области

Звезды хлебной нивы! Лучших аграриев Могилевской области чествуют на областных «Дажынках» в Шклове
10 октября 2026 11:57

Звезды хлебной нивы! Лучших аграриев Могилевской области чествуют на областных «Дажынках» в Шклове

Крутой: аграрная отрасль Беларуси показала действительно прорыв
10 октября 2026 11:49

Крутой: аграрная отрасль Беларуси показала действительно прорыв

Праздник урожая с полесским колоритом! В Калинковичах проходят областные «Дажынкi-2026»
10 октября 2026 11:05

Праздник урожая с полесским колоритом! В Калинковичах проходят областные «Дажынкi-2026»

Лукашенко поздравил участников и гостей фестиваля-ярмарки «Дажынкi-2026» в Шклове
10 октября 2026 10:37

Лукашенко поздравил участников и гостей фестиваля-ярмарки «Дажынкi-2026» в Шклове

Калинковичи и Шклов принимают областные «Дажынкi-2026»
10 октября 2026 07:39

Калинковичи и Шклов принимают областные «Дажынкi-2026»

Шклов активно завершает подготовку к областным «Дожинкам-2026»
08 октября 2026 17:35

Шклов активно завершает подготовку к областным «Дожинкам-2026»

Шествие хлеборобов и огромные караваи – яркие моменты областных «Дожинок» в Кореличах
27 сентября 2026 17:16

Шествие хлеборобов и огромные караваи – яркие моменты областных «Дожинок» в Кореличах

Президент поздравил аграриев Гродненщины с достойным урожаем
26 сентября 2026 16:50

Президент поздравил аграриев Гродненщины с достойным урожаем