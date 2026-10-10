Новости по тегу #Дожинки

Погрузитесь в атмосферу по-настоящему народного фестиваля.
Вклад региона в республиканский каравай – 1 миллион 220 тысяч тонн зерновых и рапса без учета кукурузы. При этом сразу 3 района преодолели 100-тысячный рубеж.
Вместо гула комбайнов – музыка, вместо напряженного графика уборочной – праздничные торжества. 10 октября Калинковичи принимают областные «Дажынкі»
Президент также пожелал работникам сельского хозяйства здоровья, благополучия в семьях, достатка и уверенности в будущем.
Аграрии области принимает праздник с достойным результатом – урожай порядка 1 миллиона 300 тысяч тонн зерна.
Весомый каравай Могилевской области – это труд тысяч аграриев, лучших из которых 10 октября чествуют на областных «Дажынках».
В 2026 году традиционное шествие делегаций районов решили превратить в отдельное представление. Главные герои праздника, передовики жатвы, получат заслуженные награды на центральной сцене.
Глава государства также пожелал всем крепкого здоровья, мира, семейного благополучия, достатка и новых трудовых успехов на благо Могилевской области и всей Беларуси.
Одной из главных особенностей праздника станет дегустация мясных и молочных продуктов – деликатесы засервируют на тарелке в форме юго-восточного региона.
К празднику город принарядился. Подтянули инфраструктуру, отремонтировали дороги, освежили фасады зданий.
Кореличи на один день превратились в одну большую праздничную локацию. Было и яркое шествие передовиков, и огромные караваи из зерна нового урожая, и, конечно, заслуженные награды. Гродненская область традиционно держит высокую планку, и Кореличский район в числе лидеров.
Это они собрали около 1,5 миллиона тонн зерновых культур при самой высокой в Беларуси урожайности.
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