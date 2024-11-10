Молодые специалисты, СМИ и власть – о журналистике в Беларуси поговорили с Ириной Петрусевич

В современном мире средства массовой информации играют ключевую роль в формировании общественного мнения и в действии государственной политики. Конкуренция проникла во все сферы нашей жизни, в том числе и на медийное поле, социальные сети и интернет. Насколько они изменили работу журналистов, в частности в региональной прессе? И сможем ли мы противодействовать именно в этом сегменте? Это и не только обсудим с гостем программы «Сенат» на СТВ членом Совета Республики, директором информационного агентства «Могилевские ведомости» Ириной Ивановной Петрусевич.

Виолетта Шаблинская, СТВ:

Члены Совета Республики постоянно общаются с людьми лично. Единые дни приема прошли уже в трех регионах. Какая проблематика сейчас волнует людей и, на ваш взгляд, что нужно освещать в СМИ? Ирина Петрусевич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Мне кажется, что сейчас такие же проблемы и вопросы волнуют людей, как и несколько лет назад. Как правило, это вопросы жилищно-коммунального характера, вопросы благоустройства дорог. Где-то бывают ситуации, когда у людей в силу законодательства не получается реализовать задуманное. Поэтому это является для сенаторов толчком, чтобы пересматривать какие-то статьи законов, вносить новшества. Потому что законотворческая деятельность не может быть стабильной раз и навсегда. Это живой процесс, и время всегда вносит свои коррективы. Из вопросов и проблем бывает и у меня, и на практике, когда большей частью что-то из личной жизни. Человек не может справиться, он ищет виноватых, а нередко в нем самом-то и причина. Просто нужно хладнокровно и где-то с критическим мышлением подходить к ситуации – и проблема будет решена. Но в любом случае, если помощь от нас требуется, мы всегда готовы ее оказать. Виолетта Шаблинская:

Концепция успешного взаимодействия органов власти и СМИ. Вы как-то писали работу на данную тематику. Каков ваш успех?

Ирина Петрусевич:

Ключевое слово – взаимодействие. И СМИ, и власть, они работают в одном ключе, реализуя государственную политику. Невозможно без журналистов, без газет, телевидения, радио доносить до общественности важные вопросы, важные темы. Поэтому только в сплоченном тандеме СМИ действуют как рупор, донося повестку до населения, повестку власти. И в то же время это как связующее звено – доносят проблематику и тематику, которая волнует наше общество, до органов власти. И, по-моему, вот в этом таком сотрудничестве – общество, СМИ, власть – может эффективно работать наше управленческое звено. Виолетта Шаблинская:

Социальные сети и интернет, насколько они изменили работу журналистов, а в частности в региональной прессе? И готовы ли мы противодействовать конкретно в этом сегменте? Ирина Петрусевич:

Социальные сети и интернет в жизнь журналистов вошли относительно недавно. Но активизировались мы, конечно, в 2020 году и до сих пор работаем в таком ключе оперативности, при этом не забывая о правильности и выверенности информации. Сегодня журналист отличается от журналиста 20-летней давности своими навыками и компетенцией. Сегодня это в одном лице и фотокорреспондент, и видеограф, и журналист. То есть это такой человек-оркестр, который может создавать контент единолично на все возможные ресурсы. В региональных СМИ также журналисты осваивают эти навыки и успешно реализуют их. Потому что сегодня время требует именно такой современной работы, которая направлена именно на обеспечение оперативности. И мы не гонимся за хайпом. Нам важно донести до людей информацию правдивую, соответствующую действительности и своевременную.

Виолетта Шаблинская:

Что вы используете для привлечения молодых специалистов? Ирина Петрусевич:

Наши кадры к нам поступают, это основной такой момент, когда приходят к нам на практику. Они окунаются в атмосферу, в нашу кухню информагентства, и те люди, которые наши, они чувствуют, что органично они вписываются в нашу атмосферу, в наш стиль работы, они потом приходят к нам по распределению. Но бывает зачастую, что и образование профильное не показатель того, что человек сможет себя проявить достаточно эффективно в журналистике. Это уже зов души, и, как правило, такие люди очень хорошо себя в профессии проявляют. Виолетта Шаблинская:

Ирина Ивановна, сейчас в школах создаются факультативы, которые подготавливают будущих журналистов к поступлению на факультет журналистики. На ваш взгляд, полезно ли это? Ирина Петрусевич:

Вот эти факультативы, если позволят отобрать ребят с потенциалом, которые в будущем себя, возможно, увидят в профессиональной журналистике, конечно, поможет решить и кадровые вопросы. Журналисты нам очень нужны. А мы, наше областное информагентство, конечно, станем таким центром притяжения вот этой молодой журналистской силы. На базе информагентства планируется проводить и мастер-классы, и семинары, какие-то обучающие, образовательные мероприятия для этих ребят, которые будут заниматься деятельностью в плане журналистики.