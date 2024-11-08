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Лукашенко: наш ответ на все происки – созидание! Наш фронт – это экономика

08 ноября 2024 18:31
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Президент 8 ноября отправился в Полоцк на областной фестиваль «Дажынкi», чтобы поздравить людей земли с успешным завершением одного из важнейших сельскохозяйственных этапов – уборочной кампании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: наш ответ на все происки – созидание! Наш фронт – это экономика-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Проблемы в АПК северного региона из-за продвижения западной политики. Безлюдного следа. В холод бросает от их «Зимнего волшебства», «Генриха» или «Отто». Все это названия бесчеловечных карательных операций. Население в регионах до сих пор не восстановлено. А люди – это главный ресурс для экономического развития. Нехватка кадров – вот глубинная причина неуспехов. Выстояли после огненного следа от викингов и нацистов. И сейчас выдержим холодный период в геополитике. 

Лукашенко: наш ответ на все происки – созидание! Наш фронт – это экономика-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Как Президент делал и буду делать все для того, чтобы Беларусь была свободной, независимой, а самое главное, мирной. Наш ответ на все происки – созидание. Наш фронт – это экономика. А для сельчан – прежде всего хлебная нива. Хлеб во все времена был самой твердой валютой. Именно поэтому ваши результаты в земледелии – важнейший вклад в обеспечение продовольственной и в целом национальной безопасности. Подробности.

«Дажынкi» – это не только про показатели. Это прежде всего про смыслы. Белорусы – цивилизация хлеба, свой хлеб, и изобилие не за счет захватнического поведения, не за счет чужой крови, а благодаря поту, орошаемому родную землю, и правильно выбранной стратегии. 

Лукашенко: наш ответ на все происки – созидание! Наш фронт – это экономика-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Если сравнить с другими странами (возьмите Норвегию, Финляндию, север России) они же еще в более сложных условиях в плане земледелия. Но живут и работают. И будут жить. Я к тому, что витебские люди где-то там никому не нужны. Мы будем с вами жить на этой земле! Но надо четко определиться, чем мы будем здесь заниматься.

Подробности смотрите в видео

# Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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