Президент 8 ноября отправился в Полоцк на областной фестиваль «Дажынкi», чтобы поздравить людей земли с успешным завершением одного из важнейших сельскохозяйственных этапов – уборочной кампании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Проблемы в АПК северного региона из-за продвижения западной политики. Безлюдного следа. В холод бросает от их «Зимнего волшебства», «Генриха» или «Отто». Все это названия бесчеловечных карательных операций. Население в регионах до сих пор не восстановлено. А люди – это главный ресурс для экономического развития. Нехватка кадров – вот глубинная причина неуспехов. Выстояли после огненного следа от викингов и нацистов. И сейчас выдержим холодный период в геополитике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как Президент делал и буду делать все для того, чтобы Беларусь была свободной, независимой, а самое главное, мирной. Наш ответ на все происки – созидание. Наш фронт – это экономика. А для сельчан – прежде всего хлебная нива. Хлеб во все времена был самой твердой валютой. Именно поэтому ваши результаты в земледелии – важнейший вклад в обеспечение продовольственной и в целом национальной безопасности. Подробности.

«Дажынкi» – это не только про показатели. Это прежде всего про смыслы. Белорусы – цивилизация хлеба, свой хлеб, и изобилие не за счет захватнического поведения, не за счет чужой крови, а благодаря поту, орошаемому родную землю, и правильно выбранной стратегии.