Лукашенко: накал страстей вокруг Беларуси не утихает – наш суверенитет не даёт покоя

Президент 8 ноября отправился в Полоцк на областной фестиваль «Дажынкi», чтобы поздравить людей земли с успешным завершением одного из важнейших сельскохозяйственных этапов – уборочной кампании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко уделяет огромное внимание развитию агропромышленного комплекса, всегда с большим уважением отзывается о работе тружеников села и в целом говорит о значимости республиканского каравая для процветания Беларуси. Хлеб во все времена был самой твердой валютой. Сегодня это подчеркнул глава государства. Благополучие нашей страны, мирная жизнь во многом зависят от богатого урожая. К обеспечению продовольственной безопасности мы шли не одно десятилетие. В самых непростых обстоятельствах добивались высоких результатов.

И сегодня на празднике, по сути, местного значения, звучали слова геополитического масштаба: нас много раз испытывали на прочность, пытаясь отнять свободу. Накал страстей вокруг Беларуси не утихает, наш суверенитет не дает покоя многим. И это неслучайно. Ведь каждая маленькая победа на хлебной ниве – это укрепление нашего главного фронта – экономики всей страны. Из рук в руки: от Президента аграриям – награды. От тружеников села главе государства – боевой меч Всеслава Чародея на волчьей шкуре. Сила, справедливость и мужество сквозь века – как поддержка предков для счастливого будущего суверенной страны. Наш политический обозреватель Евгений Пустовой. Праздник с историей.

Полоцк – колыбель Беларуси. Именно на этих землях взошла нива государственности, здесь же зарождались духовные скрепы нашего народа. Но не всегда здешняя история была открыточной. Древнюю землю покрывал пепел разрушений. На торжестве аграрного труда Президент в красном праздничном бомбере, но о трудностях будней сразу на взлетной площадке. Регионом ожидаемая высота не взята. Пока не взята.

– Люди же здесь должны жить и работать. Они здесь должны найти свое место и свою заработную плату.

– Так и делаем.

– Ничего вы не делаете. Нет порядка, нет дисциплины, нет ответственности. Жуть. Надо определяться, какое поле, какая кормовая база для фермы или комплекса. Но условия должны быть для людей на этом комплексе или на ферме хорошими. Травяные севообороты. Может, ты помнишь такое? Учили нас.

– Есть такое.

– Тут надо из этого исходить. Зябь он не поднимает, потери у него колоссальные зерновых. Это же просто. Вот я облетел туда-сюда по этой области и вижу: вот она, зеленая полоса. На полях, где вы убирали зерновые. Это что? Это потери, которые проросли уже. Лукашенко: работает Витебская область из рук вон плохо или, как в деревне называется, абы з рук. Читайте здесь. У Витебской области самая незавидная судьба. Суровый не только климат, но и история здешних земель. В любые времена независимым зернам государственности всегда сложно пробиваться в окружении больших терний. Этот путь прошел и наш тысячелетний Полоцк. От берегов реки Полоты забили ключи исконного народовластия и белорусской государственности.