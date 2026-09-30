Новости по тегу #Молодые специалисты

Впервые вместе учатся студенты вузов и колледжей, чтобы научиться говорить на одном профессиональном языке.
Новостройки. Здесь будущие жильцы уже выбирают, куда поставить кровать, стол или диван. Причем с 1 июля требования к новому арендному жилью стали выше: мебель и необходимая бытовая техника – холодильник, микроволновая печь и стиральная машина – должны быть предусмотрены изначально.
Молодые специалисты детально разобрали главные причины чрезвычайных ситуаций и обсудили молодежные инициативы.
Только в Крупском районе пришли десятки инициативных и активных выпускников. Для них созданы необходимые социальные и профессиональные условия, что позволяет не только закрепиться, но и с энтузиазмом внедрять инновационные подходы в повседневную работу аграрного сектора региона.
Цель форума – помочь молодым людям адаптироваться на новом месте, а еще напрямую задать вопросы, на которые не всегда есть ответы в учебниках.
Он объединил полторы сотни представителей самых разных сфер: от здравоохранения и промышленности до культуры и средств массовой информации.
С 1 сентября в 4-х столичных гимназиях стартует пилотный проект по углубленному изучению точных и естественных наук. В расписание 8-классников добавят дополнительные часы математики, физики, химии и биологии.
Всего больницы и поликлиники региона в 2026 году приняли около 900 молодых специалистов. За 3 недели они уже адаптировались на своих первых рабочих местах и познакомились с коллективами. Преодолеть трудности помогает институт наставничества.
Это выпускники как самого БГУ, так и других вузов страны. Чтобы первые рабочие дни прошли увереннее, для молодых специалистов организовали встречу на базе географического факультета.
В первые дни августа к работе в Витебской городской центральной поликлинике приступили 10 молодых специалистов с высшим и 16 – со средним специальным образованием.
Как теория из учебников превращается в реальный трудовой опыт? Пообщались с теми, кто готов покорять профессиональные горизонты.
Август в Беларуси традиционно открывает новый кадровый сезон. Трудовые коллективы принимают молодых специалистов. Всего их около 60 тысяч.
11 октября 2026 17:10
11 октября 2026 17:00
11 октября 2026 16:57
11 октября 2026 16:55
11 октября 2026 16:50
11 октября 2026 16:35
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55