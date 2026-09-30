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Новости по тегу #Молодые специалисты

В ГрГМУ стартовали занятия, посвященные слаженной работе в связке «врач-медсестра»
30 сентября 2026 06:59

В ГрГМУ стартовали занятия, посвященные слаженной работе в связке «врач-медсестра»

«Заехал и живи» работает не всегда. Что предлагают арендаторам квартир – изучили вопрос
30 августа 2026 17:54

«Заехал и живи» работает не всегда. Что предлагают арендаторам квартир – изучили вопрос

Порядка 100 молодых специалистов Партизанского района посетили управление МЧС Минска
29 августа 2026 11:47

Порядка 100 молодых специалистов Партизанского района посетили управление МЧС Минска

Сферу АПК Минской области пополнили порядка 600 молодых специалистов
28 августа 2026 14:04

Сферу АПК Минской области пополнили порядка 600 молодых специалистов

Молодые и целеустремленные! Форум «Время действовать» собрал 150 молодых специалистов в Минске
27 августа 2026 18:16

Молодые и целеустремленные! Форум «Время действовать» собрал 150 молодых специалистов в Минске

Первый форум молодых специалистов проходит в Минске
27 августа 2026 14:04

Первый форум молодых специалистов проходит в Минске

ИИ на факультативах и электронные журналы! Как школы Минска готовятся к новому учебному году
25 августа 2026 17:50

ИИ на факультативах и электронные журналы! Как школы Минска готовятся к новому учебному году

Приоритет для успешного будущего – какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле?
25 августа 2026 17:11

Приоритет для успешного будущего – какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле?

БГУ принял в свою команду 150 молодых специалистов
21 августа 2026 11:20

БГУ принял в свою команду 150 молодых специалистов

Медицинские учреждения Витебской области пополнили более 300 молодых специалистов
12 августа 2026 06:27

Медицинские учреждения Витебской области пополнили более 300 молодых специалистов

60 тысяч новых профи: как Беларусь встречает молодых специалистов
09 августа 2026 17:15

60 тысяч новых профи: как Беларусь встречает молодых специалистов

Успешный старт карьеры! Узнали, как встречают молодых специалистов на предприятиях
03 августа 2026 18:22

Успешный старт карьеры! Узнали, как встречают молодых специалистов на предприятиях