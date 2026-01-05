Лукашенко: 2026 год мы провалить никак не должны

Первый рабочий понедельник 2026 года во Дворце Независимости начался с доклада Президенту посла Беларуси в России Александра Рогожника. Глава государства назвал наступивший год очень важным для страны, провалить который никак нельзя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом глава государства дал позитивную оценку развитию белорусско-российского сотрудничества, в частности росту взаимной торговли. Однако подчеркнул, что итоговый показатель на 2025-й оказался ниже целевого ориентира, который был изначально задан. Беларусь фактически вышла на рекордный показатель экспорта в Россию – Рогожник.

Геополитическую преданность удалось-таки сублимировать и на экономической платформе. Вместо оперативного латания дыр из-за ушедших брендов выработана целая стратегия импортозамещения. Это опыт Беларуси, и тон он задает Минск.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Российская Федерация с 2022 года в условиях огромного давления со стороны Запада пошла по пути развития отношений с дружественными экономиками. И этот термин прочно закрепился благодаря Беларуси. Мы увидели, что Российская Федерация за 2025 год серьезно осознала, что вкладывается в понятие «дружественная экономика». И что отношения с другими странами могут идти по пути взаимодополнения.

Только бизнес вряд ли бы пришел к такой интеграционной вовлеченности. Именно политическая воля первых лиц – главный импульс развития экономического сотрудничества. Второй момент. С новой силой используется потенциал региональной интеграции. Даже когда российский центр охладевал к Минску, в интересах субъектов федерации было сотрудничество с Беларусью.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Несмотря на те моменты в охлаждении российской экономики, которые имеют место, мы все равно не допустили серьезного спада в своих экспортных поставках. И, делая акцент на сотрудничество с регионами, все-таки сохранили такой фундамент в работе и в этой отрасли.

В графике нашего Президента появился даже неофициальный термин «губернаторский день». А во Дворце Независимости – и зал для таких встреч с руководством российских регионов. Понятно, на это есть и политическая воля и в Минске, и в Москве. Но теперь задача – перейти на интеграцию больших скоростей. В буквальном смысле Президента интересует целесообразность проекта по строительству скоростной магистрали. Лукашенко дал позитивную оценку развитию сотрудничества с Россией по итогам 2025 года.

Буквально сегодня в Китае презентовали возможности поезда на магнитной подушке – 700 километров за 2 секунды. А наш магистральный проект – это о реальной пользе и развития туризма, и логистики грузов. И сколько бы мы ни демонстрировали свое миролюбие и ни призывали к мудрости дипломатических решений на сессиях ПАСЕ ОБСЕ, саммитах ООН или переговорах с Ватиканом, пока «Восточный экспресс» – основной локомотив белорусского экспорта.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Современный транспорт, скоростной транспорт. Вопрос встал о необходимости строительства как раз железнодорожных сообщений между Брестом и Москвой и автомобильных дорог, чтобы можно было быстро доставлять грузы, снижать временные расходы на логистику и тем самым обеспечивать повышение уровня товарооборота между нашими странами. И это будет способствовать увеличению темпов экономического роста наших двух стран.

Аналитики сразу же отметили: в Минске ставка на диверсификацию, но Лукашенко во внешней политике расставил приоритеты на этот год. Основной партнер – Россия. Приоритеты были расставлены сразу. Рогожник: сегодня на российском рынке белорусское равно российское. Подробности. Политический курс Президента не изменялся, а на ВНС глава государства его только подтвердил. Но надо шевелиться. Решение Белого дома уже в начале года говорит о том, что времени на раскачку снова нет. Надо набирать скорость действий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С сегодняшнего дня (ночью даже у меня привычка просыпаться и думать) я подумал, что начинается очень важный для нас год. 2026 год мы провалить никак не должны. Господь нас пожалел: снег выпал, посевы прикрыл. Посеяли неплохо, и всходы хорошие. Поэтому здесь у нас более-менее по всей республике. Осталось нам только свое дело сделать. Поэтому новый год для нас – это начало новых дел.