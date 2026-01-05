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Новогоднее представление «Чудеса без волшебства» прошло во Дворце Республики для самых маленьких белорусов

05 января 2026 17:47
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Подарить праздник тем, кто особо нуждается в заботе. Новогоднее представление для самых маленьких «Чудеса без волшебства» состоялось во Дворце Республики по инициативе Минской городской организации Белорусского союза женщин., рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новогоднее представление «Чудеса без волшебства» прошло во Дворце Республики для самых маленьких белорусов-2

Спектакль прошел в рамках благотворительного марафона «Наши дети». Праздник собрал более 400 ребят, оставшихся без попечения родителей, а также из многодетных и неполных семей. Кроме яркого представления, ребят ждали сладкие подарки и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Новогоднее представление «Чудеса без волшебства» прошло во Дворце Республики для самых маленьких белорусов-4

Я здесь уже была. Когда сломали посох Деда Мороза, я чуть не заплакала. Я сидела на пятом месте и смотрела вот такими вот [огромными – прим. ред.] глазами!

Новогоднее представление «Чудеса без волшебства» прошло во Дворце Республики для самых маленьких белорусов-6

Мы не первый раз на этом мероприятии, и каждый раз они наполнены особой любовью, добротой, позитивом и волшебством.

Новогоднее представление «Чудеса без волшебства» прошло во Дворце Республики для самых маленьких белорусов-8

Екатерина Лучина, председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:
Более 3 тысяч деток уже посетили, в том числе Белорусский союз женщин был в различных учреждениях, поздравляли этих деток. Совсем недавно, в конце декабря, мы ездили в Минский городской детский социальный пансионат «Солнечный», где очень особенные детки, которых мы тоже поздравили с Новым годом, вручили подарки и подарили волшебное поздравление.

Новогоднее представление «Чудеса без волшебства» прошло во Дворце Республики для самых маленьких белорусов-10

Благотворительная марафон «Наши дети» продлится по 15 января. Организаторы посетят детские дома, социальные приюты и многодетные семьи, чтобы поздравить как можно больше ребят с Новым годом и подарить им веру в чудеса.

# Новый год # Дети # Белоруский союз женщин

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