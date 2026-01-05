Беларусь фактически вышла на рекордный показатель экспорта в Россию – Рогожник
Первый рабочий понедельник 2026 года во Дворце Независимости начался с доклада Президенту посла Беларуси в России Александра Рогожника. Глава государства назвал наступивший год очень важным для страны, провалить который никак нельзя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этой связи предметом детального разговора во Дворце Независимости стала оценка результатов работы с нашим главным союзником и партнером – Россией. Прозвучали и ключевые задачи на перспективу.
В целом глава государства дал позитивную оценку развитию белорусско-российского сотрудничества, в частности росту взаимной торговли. Однако подчеркнул, что итоговый показатель на 2025-й оказался ниже целевого ориентира, который был изначально задан.
Особый акцент Александр Лукашенко сделал на создании совместных производств. В центре внимания – станко- и авиастроение, военно-промышленный комплекс – направления, от которых напрямую зависит экономическая устойчивость и технологическая независимость.
Серьезный задел и компетенции здесь есть, но необходимы более быстрые и четкие решения. В числе стратегических проектов также появление высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск – Брест, востребованной у людей и важной для экономической интеграции.
Отдельно обсуждалось и расширение присутствия белорусских компаний на российском рынке услуг, а также вопросы цифрового взаимодействия, в частности внедрение электронной подписи. В пресс-центре Дворца Независимости посол Беларуси в России выдохнул. Итоги экономического сотрудничества с большой Россией неплохие, даже глава государства не слишком критиковал.
Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Тот показатель, который мы видим за 11 месяцев, это 102,3 %, на мой взгляд, это замечательный показатель. Никто еще в начале, в середине года не ожидал, что мы сможем решить в значительной степени тот клубок проблем, который у нас был, и выйти на фактически рекордный показатель экспорта. И не только товаров, но и услуг.
График Первого в первый рабочий день года открыл доклад нашего посла в России. Этот понедельник не стал тяжелым, а темпы роста экспорта в Россию внушают надежду.
Лукашенко дал позитивную оценку развитию сотрудничества с Россией по итогам 2025 года.
Для Беларуси промышленность – стратегическая отрасль. Это и криптовые компетенции, и градообразующие предприятия. Четверть нашего ВВП – доля промышленности. И она вносит большой вклад в экспорт товаров.
Если образно говоря, то условный МАЗ, МТЗ и «Гомсельмаш» – белорусская тройка нашей экономики и локомотив формирования значительной части валовой добавленной стоимости. Теперь у наших экспортеров появился новый инструмент опоры на российском рынке. Ушедший год стал периодом исторических решений.
Рогожник: сегодня на российском рынке белорусское равно российское. Подробности.
Российский рынок для нас ближе всего, мы для российского рынка известнее всего. Но геополитическая конъюнктура, дружественность к соседям предполагает открытость рынка для товаров из разных стран. У нас самые выигрышные сочетания цены и качества. А важный толчок для развития – переход к созданию совместных продуктов – глубокой интеграции. И первые лица государства уже утвердили этот райдер союзного сотрудничества.
Совместный самолет – высший пилотаж для Союзного государства, развитие микроэлектроники. После западных ограничений из России стали пристальнее смотреть на наши компетенции. Российские инвестиции в белорусскую экономику растут, но альфой технологического суверенитета является развитие станкостроения.
Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Главное – это станкостроение. Если у нас будут свои союзные станки, мы не будем зависеть от иностранных поставок, от зарубежных технологий и можем сами производить любые детали, любые узлы, механизмы и, как результат, готовые изделия. Это касается и тяжелого машиностроения, и легкового автотранспорта, в том числе тракторной техники. Сейчас для нас, для Союзного государства, крайне важно обеспечивать высокий уровень механизации.