Первый рабочий понедельник 2026 года во Дворце Независимости начался с доклада Президенту посла Беларуси в России Александра Рогожника. Глава государства назвал наступивший год очень важным для страны, провалить который никак нельзя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой связи предметом детального разговора во Дворце Независимости стала оценка результатов работы с нашим главным союзником и партнером – Россией. Прозвучали и ключевые задачи на перспективу. В целом глава государства дал позитивную оценку развитию белорусско-российского сотрудничества, в частности росту взаимной торговли. Однако подчеркнул, что итоговый показатель на 2025-й оказался ниже целевого ориентира, который был изначально задан.

Особый акцент Александр Лукашенко сделал на создании совместных производств. В центре внимания – станко- и авиастроение, военно-промышленный комплекс – направления, от которых напрямую зависит экономическая устойчивость и технологическая независимость. Серьезный задел и компетенции здесь есть, но необходимы более быстрые и четкие решения. В числе стратегических проектов также появление высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск – Брест, востребованной у людей и важной для экономической интеграции. Отдельно обсуждалось и расширение присутствия белорусских компаний на российском рынке услуг, а также вопросы цифрового взаимодействия, в частности внедрение электронной подписи. В пресс-центре Дворца Независимости посол Беларуси в России выдохнул. Итоги экономического сотрудничества с большой Россией неплохие, даже глава государства не слишком критиковал.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Тот показатель, который мы видим за 11 месяцев, это 102,3 %, на мой взгляд, это замечательный показатель. Никто еще в начале, в середине года не ожидал, что мы сможем решить в значительной степени тот клубок проблем, который у нас был, и выйти на фактически рекордный показатель экспорта. И не только товаров, но и услуг.

График Первого в первый рабочий день года открыл доклад нашего посла в России. Этот понедельник не стал тяжелым, а темпы роста экспорта в Россию внушают надежду.

Лукашенко дал позитивную оценку развитию сотрудничества с Россией по итогам 2025 года. Для Беларуси промышленность – стратегическая отрасль. Это и криптовые компетенции, и градообразующие предприятия. Четверть нашего ВВП – доля промышленности. И она вносит большой вклад в экспорт товаров. Если образно говоря, то условный МАЗ, МТЗ и «Гомсельмаш» – белорусская тройка нашей экономики и локомотив формирования значительной части валовой добавленной стоимости. Теперь у наших экспортеров появился новый инструмент опоры на российском рынке. Ушедший год стал периодом исторических решений.

Рогожник: сегодня на российском рынке белорусское равно российское. Подробности. Российский рынок для нас ближе всего, мы для российского рынка известнее всего. Но геополитическая конъюнктура, дружественность к соседям предполагает открытость рынка для товаров из разных стран. У нас самые выигрышные сочетания цены и качества. А важный толчок для развития – переход к созданию совместных продуктов – глубокой интеграции. И первые лица государства уже утвердили этот райдер союзного сотрудничества.

Совместный самолет – высший пилотаж для Союзного государства, развитие микроэлектроники. После западных ограничений из России стали пристальнее смотреть на наши компетенции. Российские инвестиции в белорусскую экономику растут, но альфой технологического суверенитета является развитие станкостроения.