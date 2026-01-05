Как в Беларуси налажен контакт между государством и церквями? Поговорили о силе религиозного единства

Межконфессиональный мир. Где работают духовные центры в Беларуси? Как в нашей стране налажен контакт между государством и церквями и почему сила религиозного единства – важнейший общественный инструмент? Новый год ток-шоу «По существу» начинает с духовной темы. Представители разных религий собрались в студии, чтобы поговорить о мире и религиозном влиянии на него. «В сегодняшнем мире люди осознанно приходят в храм»

Ксендз-каноник Франц Рудь, настоятель прихода святой Симона и Елены:

Я не скажу, что сегодня меньше людей в храме. И в тяжелые времена люди шли в храм, и сегодня люди находят положительные моменты в своей жизни, когда приходят в храм. Приходят разные категории. Очень много молодых семей, очень много детей. В рождественское время это не только Вифлеемские ясли, младенец Иисус, но и кругом этих яслей такое количество детей! Это молодые родители, все они приходят в храм. Это не потому, что церковь требует посещения храма по воскресеньям. Прежде всего это выражение нашей веры, это желание моей души, чтобы пойти в храм, помолиться. Мне кажется, что в сегодняшнем мире люди осознанно приходят в храм. Звучала цифра, что у нас многонациональна наша страна. В обыденной жизни мы этого даже не замечаем и не обращаем на это внимания. И, может быть, телезрителям было бы не просто интересно, а как факт услышать от руководителей разных конфессий, представителей разных конфессий о том, что у нас есть единство. Мы в обыденной жизни не обращаем внимания, что кто-то католик, что кто-то православный. Это богатство нашей земли. Мы выросли в этом столетиями и так уже привыкли к этому, что не стараемся делить людей на вероисповедание и на его национальность. Нужно ли искоренять атеизм?

Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси:

Очень немалая часть населения нашей страны являются неверующими. Период атеизма привел и к этому. Алена Сырова, СТВ:

А должны ли мы пытаться искоренить полностью эту историю? Абу-Бекир Шабанович:

Мы пытаемся это искоренить. Корень мы находим вот в чем – разногласия между поколениями. Пусть разногласия естественны, всегда между поколениями были и будут, но избежать противоречий между поколениями. Если исчезнет передача исторической правды о жизни наших предков... «Период деглобализации наступает»

Абу-Бекир Шабанович:

Мне кажется, период деглобализации наступает, слава Богу, наступает, и нам нужно избегать последствий так называемых вызовов времени, которые добавляют к вызовам каждого поколения. Наслаивают отрицательного, негативного через интернет, через все другие средства информации, плывущие потоком с Запада на наш славянский мир, в котором столько прожито и перенесено, братство создано между людьми. Вот где задача всех нас вместе. Миротворчеством заниматься, рассказывать, показывать на примерах. И роль здесь, конечно, священнослужителя высочайшая, потому что народ верит еще не тем политикам Запада, а верит еще священнослужителям. Вот как надо использовать. Я горжусь, что у нас диалог и выработана культура межконфессионального диалога. Это не значит, что мы ограждены от всех остальных людей неверующих. Мы добиваемся того, что выстроили наши предки. Религия людям нужна. Раз она нужна, значит, нужно строить общение между людьми. Несмотря на десятилетия атеизма, в Беларуси возродили православные храмы

Сергей Герасименя, заместитель Уполномоченного по делам религий и национальностей:

Мы смотрели статистику. 1905 год, на территории Беларуси было столько же православных храмов, сколько сейчас. Несмотря на все эти десятилетия атеизма, воинствующего атеизма, и сейчас православных храмов в Беларуси, боюсь ошибиться, но строится больше 140, в каждой области. И недостатка в храмах, в том числе православных, уж точно нет. Про Ахиллесовы пяты и запасы прочности в конфессиях в Беларуси