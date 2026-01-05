В Беларуси продолжается работа по очистке придомовых территорий от снега

Минувшими выходными зима порадовала белорусов обильными снегопадами. А коммунальным и дорожным службам добавила работы. Во многих регионах специалисты наводили порядок в режиме 24 на 7. Очистка придомовых территорий не теряет интенсивности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Минске на уборке снега с самого утра были задействованы более 1,5 тысячи человек. К ним присоединились свыше 600 неравнодушных минчан. Для обеспечения безопасности и чистоты также привлекли свыше 110 единиц спецтехники.

Основное внимание уделили приведению в порядок тротуаров, пешеходных зон и остановок общественного транспорта. Сейчас в столице ведется обработка проезжей части противогололедными материалами.