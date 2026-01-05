В Беларуси продолжается работа по очистке придомовых территорий от снега
Минувшими выходными зима порадовала белорусов обильными снегопадами. А коммунальным и дорожным службам добавила работы. Во многих регионах специалисты наводили порядок в режиме 24 на 7. Очистка придомовых территорий не теряет интенсивности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в Минске на уборке снега с самого утра были задействованы более 1,5 тысячи человек. К ним присоединились свыше 600 неравнодушных минчан. Для обеспечения безопасности и чистоты также привлекли свыше 110 единиц спецтехники.
Основное внимание уделили приведению в порядок тротуаров, пешеходных зон и остановок общественного транспорта. Сейчас в столице ведется обработка проезжей части противогололедными материалами.
Ольга Назарова, рабочий ЖЭУ № 3 Советского района Минска:
В этом сезоне такая работа, как все годы. Когда зима, больше работы. Когда зимы нет – меньше. А так работа всегда одинаковая. Я уже привыкла, нам как есть работа, так и есть.
Мария Филимонова, рабочий ЖЭУ № 3 Советского района Минска:
С 6 утра мы работаем до 10, потом перерыв, и опять с 12:00 до 15:10. В выходные снег идет – мы выходим.
Более 500 единиц техники задействовали для уборки снега в Минской области в новогодние выходные.