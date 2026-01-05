Лукашенко дал позитивную оценку развитию сотрудничества с Россией по итогам 2025 года

Мы никак не должны провалить 2026 год! Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Александра Рогожника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы никак не должны провалить 2026 год! Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Александра Рогожника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 11 месяцев 2025-го союзный товарооборот достиг 49,2 млрд долларов. Рост составил 103,6 % к уровню аналогичного периода 2024-го. Однако показатель оказался ниже целевого ориентира, который изначально был задан. На этом Президент акцентировал особое внимание. Глава государства обозначил проблемные зоны сотрудничества. В частности, снижение темпов зафиксировано в промышленном секторе – направлении, которое традиционно считается опорным для союзной экономики.
Если говорить о структуре взаимной торговли, то большая доля приходится на белорусский экспорт. Его основу формируют молочная продукция, легковые и грузовые автомобили, нефтепродукты. Импорт из России, в свою очередь, базируется прежде всего на поставках сырой нефти, трикотажа, текстиля, а также комплектующих для автомобилей и тракторов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Говорить о том, что российское направление для нас важное… Ну что послу говорить об этом. Я Вам говорил при назначении по этой тематике. Ну а поработав там, Вы понимаете, что это наше основное направление. Вроде бы, в целом, мы там обеспечиваем прирост. И учитывая, откровенно говоря, как в Беларуси и России складываются дела, то 102,5 % – под 103 % – это вроде бы неплохо. Но план у нас был 105 %. Мы видим проблемы. У нас проседание по промышленности. Ваша тема, кстати, как бывшего министра промышленности (бывших же не бывает).
Как меня информируют, кроме Минпрома – новые производства. Какова ситуация здесь? Это очень важно. Мы много сейчас говорим о станкостроении, без него никакого развития быть не может. А у нас есть задел хороший, школа есть, компетенции. Мы говорим об авиастроении. Многое, многое. И ВПК в том числе. Что вы видите здесь, какие недостатки?
Рынок услуг, да и Вы признаете, что надо в этом плане нам наращивать наше присутствие в России. Тем более что такие возможности сегодня востребованы в Российской Федерации. Что-то мы там застопорились с цифровой подписью. Какие проблемы? Для нас это дверь по многим направлениям в Российской Федерации. Тем более что решения вроде бы уже приняты. В чем торможение? При встрече с Владимиром Владимировичем Путиным мы обсудим эти вопросы, если там кто-то тормозит.
Дальше. Высокоскоростная магистраль, поезд Москва-Минск, до Бреста. Для нас это очень важно. Вы как промышленник, что видите здесь? Реально это, нереально? Тем более что это направление сейчас, восточное, московское прежде всего, среди наших людей очень востребовано.
Что касается инвестиций, то за 9 месяцев 2025 года на Россию пришлось 65 % всего объема иностранных вложений, привлеченных в Беларусь. Это наглядно подтверждает: именно российское направление сегодня остается одним из ключевых источников внешнего капитала для белорусской экономики.