Лукашенко дал позитивную оценку развитию сотрудничества с Россией по итогам 2025 года

Мы никак не должны провалить 2026 год! Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Александра Рогожника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если говорить о структуре взаимной торговли, то большая доля приходится на белорусский экспорт. Его основу формируют молочная продукция, легковые и грузовые автомобили, нефтепродукты. Импорт из России, в свою очередь, базируется прежде всего на поставках сырой нефти, трикотажа, текстиля, а также комплектующих для автомобилей и тракторов.

За 11 месяцев 2025-го союзный товарооборот достиг 49,2 млрд долларов. Рост составил 103,6 % к уровню аналогичного периода 2024-го. Однако показатель оказался ниже целевого ориентира, который изначально был задан. На этом Президент акцентировал особое внимание. Глава государства обозначил проблемные зоны сотрудничества. В частности, снижение темпов зафиксировано в промышленном секторе – направлении, которое традиционно считается опорным для союзной экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говорить о том, что российское направление для нас важное… Ну что послу говорить об этом. Я Вам говорил при назначении по этой тематике. Ну а поработав там, Вы понимаете, что это наше основное направление. Вроде бы, в целом, мы там обеспечиваем прирост. И учитывая, откровенно говоря, как в Беларуси и России складываются дела, то 102,5 % – под 103 % – это вроде бы неплохо. Но план у нас был 105 %. Мы видим проблемы. У нас проседание по промышленности. Ваша тема, кстати, как бывшего министра промышленности (бывших же не бывает).

Как меня информируют, кроме Минпрома – новые производства. Какова ситуация здесь? Это очень важно. Мы много сейчас говорим о станкостроении, без него никакого развития быть не может. А у нас есть задел хороший, школа есть, компетенции. Мы говорим об авиастроении. Многое, многое. И ВПК в том числе. Что вы видите здесь, какие недостатки?

Рынок услуг, да и Вы признаете, что надо в этом плане нам наращивать наше присутствие в России. Тем более что такие возможности сегодня востребованы в Российской Федерации. Что-то мы там застопорились с цифровой подписью. Какие проблемы? Для нас это дверь по многим направлениям в Российской Федерации. Тем более что решения вроде бы уже приняты. В чем торможение? При встрече с Владимиром Владимировичем Путиным мы обсудим эти вопросы, если там кто-то тормозит.

Дальше. Высокоскоростная магистраль, поезд Москва-Минск, до Бреста. Для нас это очень важно. Вы как промышленник, что видите здесь? Реально это, нереально? Тем более что это направление сейчас, восточное, московское прежде всего, среди наших людей очень востребовано.