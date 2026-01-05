Рогожник: сегодня на российском рынке белорусское равно российское

Мы никак не должны провалить 2026 год. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Александра Рогожника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Межрегиональное сотрудничество – один из ключевых элементов белорусско-российского партнерства. Мы выстроили системную работу с десятками регионов – вплоть до Дальнего Востока. В 2025 году в Беларусь состоялось почти два десятка визитов российских губернаторов.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

На прошлой неделе состоялись переговоры в правительстве Российской Федерации. Мы обсудили все темы двустороннего сотрудничества в области промышленного производства и договорились о том, что будет формироваться новая, обновленная программа в области авиастроения, которая задействует наш промышленный сектор до 2035 года.

Мы договорились о создании единой информационной системы, которая будет обеспечивать контроль за ликвидацией создания дублирующих производств. Чтобы мы развивались и дополняли друг друга, не конкурируя в определенном секторе. Эта работа идет постоянно, и, на мой взгляд, она идет очень хорошо. В прошлом году мы решили самую главную проблему – доступ нашей промышленности ко всем реализуемым в Российской Федерации программам. Сегодня на российском рынке белорусское равно российское. Мы сегодня конкурируем в обычных экономических условиях, и побеждает сильнейший.