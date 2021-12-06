Лазуткин: обвинения в старости пытались использовать против нас. А Байден забывает даже фамилию своего министра обороны

Новости Беларуси. Интервью Президента Беларуси Дмитрию Киселеву заняло более двух часов и вышло в эфир без монтажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот прием позволяет максимально точно передать все акценты. На отдельные вопросы Александр Лукашенко ответил очень подробно, а на некоторые ограничился тонкими намеками. О том, что прозвучало в интервью между строк – в рубрике «Занимательная политология» Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Главной скрытой темой интервью стал вопрос, кто когда уйдет. Киселев долго и аккуратно к нему вел, располагал к себе собеседника и задал в самом конце. Для Киселева не Крым, а вот это был главный вопрос. Дело в том, что русским не совсем понятна наша реформа Конституции. Когда такая же реформа была в России, ее главной задачей было сдвинуть президентский срок, чтобы он шел с момента принятия Конституции. То есть, по сути, не проводить выборы. Это еще назвали «обнулением».

А у нас ничего такого пока нет. Может быть, это примут в переходных положениях, но, судя по ответу Президента, пока сроки не сдвигаются. А ведь не секрет, что год назад, когда оппозиция требовала изменений в Конституцию, неважно каких, но в их результате Лукашенко должен был уйти, вот такую реформу они бы, конечно, поддержали. Но, чтобы вы понимали, те же самые вопросы про уход постоянно задают и Путину. Вот, к примеру, недавнее интервью каналу CNBC. Американцы точно так же, как Киселев, спрашивают: «Пойдете ли вы на следующие выборы?» И вот что Путин отвечает.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Я на такие вопросы предпочитаю не отвечать. Это мой традиционный ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Можете сравнить с ответом нашего Президента. На такие вопросы прямо не отвечают, потому что от этого зависит стабильность государства. А ведь совсем недавно и Путина, и Лукашенко эти же американские центры в своей пропаганде называли «дедом». Это была кличка, ярлык, который пытались приклеить в молодежной среде. Потому что когда на протесты Навального выходили подростки по 15 лет, надо было показать, что вот, молодые выходят против якобы старого Путина.

Андрей Лазуткин:

Но в США в прошлом году выбирают Байдена, который лет на 10 старше и Путина, и Лукашенко. И теперь к возрасту любых президентов вообще стараются не привлекать внимания. А ведь в случае Байдена страной управляет непонятно кто. Помощники? Референты? Советники? К примеру, и у них, и у нас есть специальные коды, которые приводят в действие системы ядерного удара. То, что называют ядерным чемоданчиком. У кого в США эти коды в руках? У Байдена? И если они собираются с нами реально воевать и перекидывают к нам технику и корабли, кто в случае чего будет принимать у них решение об ударе? А с другой стороны, обратите внимание, как Байдена постоянно пытаются выставить старым, слабым, недееспособным. Причем это не какая-то наша пропаганда, это происходит в самих Штатах. Там идет борьба за власть. И, возможно, слабый, мягкий Байден кому-то не выгоден. Может быть, он недостаточно решителен для ведения боевых действий?

Андрей Лазуткин:

Тот же Буш-младший, мягко говоря, не был человеком большого ума. Но он делал то, что нужно было оборонному комплексу, например, устроил войну в Ираке. За это благодарные иракцы его любят до сих пор. У Буша хотя бы реакция неплохая. Байден бы так не уклонился. Но вообще с ним как-то непонятно. Во-первых, Байден все-таки дал России достроить «Северный поток», хотя Трамп в этом вопросе стоял намертво. Во-вторых, с Россией пытаются вести переговоры хотя бы по ядерному оружию, чтобы не допустить обмена ударами.

Андрей Лазуткин:

И такое чувство, это не всем нравится в США. Байден, конечно, не друг России. Но в силу возраста к какой-то полноценной войне, по типу Югославии, он просто не готов. Но за его спиной наверняка есть те, кто, к примеру, торгует оружием. И, допустим, продает его в Польшу. А как продать много оружия? Надо убедить всех, что именно в вашем регионе скоро будет война. Создать спрос и продать все что есть. Поэтому поляков убеждают, что вот белорусы на них завтра нападут по команде Путина. Похоже, что эту партию разыгрывают поляки с американскими друзьями. Понятно, что нас там не любят. Но все их действия определяет в основном прибыль, деньги. К примеру, вокруг польского Министерства обороны много лет существует группа, которая отвечает за закупки американского оружия. Правящая партия меняется, а они остаются. И сегодня они все у власти. Это их шанс получить свой кусок от оборонных заказов. Говоря по-русски, откат. Конечно, все эти военные провокации видят в России. Вот, к примеру, фрагмент горячей линии этим летом, где Путин отвечает на вопрос о британском эсминце, который чуть не утопили.

Владимир Путин:

Во-первых, это, конечно, провокация. Совершенно очевидно, это провокация. Чего хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы? Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Британец зашел в наши воды днем, а еще утром с одного из военных аэродромов натовских в Греции, с Крита, по-моему, взлетел американский разведывательный стратегический самолет. Мне докладывали об этом, конечно, я об этом хорошо знаю. Если бог даст памяти, бортовой номер 63/9792. Андрей Лазуткин:

Обратите внимание, как Путин называет бортовой номер самолета. Не потому, что это важно, а потому, что это демонстрация хорошей памяти. А Байден, к примеру, забывает даже фамилию своего министра обороны. И вроде бы все при этом говорят о войне. Но с каким центром принятия решений мы будем воевать? Похоже, что администрация Байдена мало чем реально управляет.

А раньше все эти обвинения в старости, слабости пытались использовать против нас. Вот характерный пример. Перед выборами Лукашенко выступает с посланием и в это же время переносит коронавирус. Андрей Лазуткин:

Польские каналы тогда считали буквально по секундам, сколько раз он доставал платок, сколько раз сел голос, сколько упало капель пота, как зашел на сцену, как ушел. Это война, и противнику надо вас убедить, что ваше руководство слабое, старое, неэффективное. Хотя само выступление как раз имело обратный смысл, что Лукашенко в любом состоянии готов и будет вести борьбу.

Поэтому тот же хоккей, куда может прийти любой желающий – это не потому, что диктатор тратит деньги на ледовые дворцы, как это годами вбивают в голову. Нет, это демонстрация, что человек здоров, и может не только работать президентом, но и выдерживать физические нагрузки. Кто не верит, сходите сами и посмотрите. А наши натовские друзья, да и русские, за этим внимательно следят. Для них это сигналы, что у человека есть здоровье и что страна сегодня, завтра, послезавтра будет под контролем.