В Минской области за 10 месяцев введено в эксплуатацию более 900 тысяч кв. м жилья
Новости Беларуси. В Минской области продолжают активными темпами возводить жилье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С начала года в эксплуатацию ввели более 900 тысяч квадратных метров. В лидерах Минский, Смолевичский и Солигорский районы.
Объем средств, вложенных в строительство в Столбцовском, составил 32 миллиона рублей. С начала года сдали более 15 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас заканчивается строительство двухкорпусного пятиэтажного дома на 100 квартир, расположенного на пересечении улиц Ленинской и Моторостроителей. До конца года его сдадут в эксплуатацию.
Александр Цивако, заместитель председателя Столбцовского райисполкома:
В этом доме улучшили жилищные условия 48 многодетных семей, 12 семей уже построили по индивидуальному жилищному строительству. В задании у нас 20 многодетных семей. Фактическое выполнение составит 60.
В настоящее время выполнены строительные работы, заканчиваем работы по отделке мест общего пользования и по инженерным сетям. Устанавливаем приборы учета воды, электричества. Тепловые пункты уже отработаны, и на дома уже подано тепло.
Также сейчас в районе идет строительство арендного жилья, оно рассчитано на восемь семей.