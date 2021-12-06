В Минской области за 10 месяцев введено в эксплуатацию более 900 тысяч кв. м жилья

Новости Беларуси. В Минской области продолжают активными темпами возводить жилье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С начала года в эксплуатацию ввели более 900 тысяч квадратных метров. В лидерах Минский, Смолевичский и Солигорский районы.

Объем средств, вложенных в строительство в Столбцовском, составил 32 миллиона рублей. С начала года сдали более 15 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас заканчивается строительство двухкорпусного пятиэтажного дома на 100 квартир, расположенного на пересечении улиц Ленинской и Моторостроителей. До конца года его сдадут в эксплуатацию.