«Уход как за маленьким ребёнком». О чём рассказали работники одного из передовых предприятий Несвижского района?

Новости Беларуси. «Несвижские островки» – одно из передовых сельхозпредприятий Несвижского района. Здесь занимаются выращиванием зерновых и животноводством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особое внимание молочной отрасли – она высокорентабельна и приносит наибольшую прибыль. Поэтому и вкладывают средства активно. Весной введут в эксплуатацию новую молочно-товарную ферму. Подробности в материале нашего корреспондента Юлии Примы.

Юлия Прима, корреспондент:

«Несвижские островки» – одно из передовых сельхозпредприятий не только Несвижского района, но и Беларуси. Особое внимание зерновым и молоку. И в этих сферах они лидеры.

Этот комплекс рассчитан на 600 голов. В основном здесь дойное стадо. Объект современный, много новейшего оборудования. Это в свою очередь позволяет ежегодно улучшать показатели по привесам и надоям. Кадры решают все, и здесь каждый на вес золота в любой сфере сельского хозяйства. Животноводы, агрономы, комбайнеры не раз занимали призовые места в районе и области.