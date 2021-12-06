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«Уход как за маленьким ребёнком». О чём рассказали работники одного из передовых предприятий Несвижского района?

06 декабря 2021 15:38
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Новости Беларуси. «Несвижские островки» – одно из передовых сельхозпредприятий Несвижского района. Здесь занимаются выращиванием зерновых и животноводством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особое внимание молочной отрасли – она высокорентабельна и приносит наибольшую прибыль. Поэтому и вкладывают средства активно. Весной введут в эксплуатацию новую молочно-товарную ферму.

Подробности в материале нашего корреспондента Юлии Примы.

«Уход как за маленьким ребёнком». О чём рассказали работники одного из передовых предприятий Несвижского района?-1

Юлия Прима, корреспондент:
«Несвижские островки» – одно из передовых сельхозпредприятий не только Несвижского района, но и Беларуси. Особое внимание зерновым и молоку. И в этих сферах они лидеры.

«Уход как за маленьким ребёнком». О чём рассказали работники одного из передовых предприятий Несвижского района?-4

Этот комплекс рассчитан на 600 голов. В основном здесь дойное стадо. Объект современный, много новейшего оборудования. Это в свою очередь позволяет ежегодно улучшать показатели по привесам и надоям. Кадры решают все, и здесь каждый на вес золота в любой сфере сельского хозяйства. Животноводы, агрономы, комбайнеры не раз занимали призовые места в районе и области.

«Уход как за маленьким ребёнком». О чём рассказали работники одного из передовых предприятий Несвижского района?-7

Подробнее – в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Прима # Василий Холопица # Галина Рыбалтовская # Надежда Сукало # Фотофакт

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