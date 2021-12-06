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Цифровой хирург и архитектор живых систем. Когда профессии будущего появятся в белорусских вузах?

06 декабря 2021 15:35
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Новости Беларуси. Система образования Беларуси меняет вектор в подборе кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня анализируется востребованность профессии заказчиком, популярность ее среди молодежи и перспективность на годы вперед.  

Цифровой хирург и архитектор живых систем. Когда профессии будущего появятся в белорусских вузах?-1

Современный этап обучения подтверждает: теория уходит на второй план даже в гуманитарной сфере. Вузы страны работают над тем, чтобы студенты параллельно с образованием могли заниматься наукой и развивать собственные бизнес-проекты, а потом реализовывать их на рабочих местах.

Что касается популярности профессий, то абитуриенты все чаще отдают предпочтение специальностям, связанным с индустрией 4.0 – это внедрение IT-технологий в различные сферы. Свой отпечаток на выборе молодежи оставила и пандемия. Количество желающих получить призвание в медицине стало больше. В ближайшем будущем в Беларуси могут появиться и вовсе удивительные профессии.  

Цифровой хирург и архитектор живых систем. Когда профессии будущего появятся в белорусских вузах?-4

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:  
Специальности, конечно же, будут развиваться, проектироваться, создаваться, в том числе под индустрию 4.0. Под увязку классических профессий, специальностей с IT-направлениями. Например, цифровой хирург. Представляете, что это такое? Наверное, не очень. Вот о такой профессии речь сейчас идет, но только в части неких достаточно отдаленных профессий. Архитектор живых систем. И тому подобное. Поэтому такие исследования проводятся, они носят иногда весьма долгосрочный характер. И когда выкристаллизовывается потребность в таких кадрах, тогда доходит дело до реального открытия специальности.  

Цифровой хирург и архитектор живых систем. Когда профессии будущего появятся в белорусских вузах?-7

Еще один важный инструмент в обучении – цифровизация. Например, в БНТУ ее использование уже принесло свои плоды. Студенты при подготовке дипломных проектов активно обращаются к образовательным приложениям. Там можно «прокачать» свои знания, приобретенные еще на первом курсе.

В Министерстве образования также подчеркивают: сегодня важно усилить профориентационную работу. Единичных встреч и открытых дверей в канун вступительной кампании недостаточно.  

# Образование в Беларуси # общество # Сергей Касперович # Фотофакт

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