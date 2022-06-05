«Кто успел, тот выжил». О боевых действиях и украинцах за границей рассказала директор Донецкой общественной организации

Новости Беларуси. Гость в студии программы «Неделя» Ольга Волкова, директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей «Дельфины». Ольга Коршун, СТВ:

Вы ведь приехали к нам с детьми, которые, к сожалению, знают, что такое война. Для чего к нам приехали, кто к нам приехал? «Дети даже знают, какой калибр летит». Как живут дети в зоне боевых действий?

Ольга Волкова, директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей «Дельфины»:

Нас всего приехало сюда 50 человек, из которых 30 детишек: это взрослые и инвалиды. Они для меня тоже дети. Это детки от 3 до 15, абсолютно все до единого, кто приехал сюда, все живут в самых горячих обстреливаемых районах. Окраины у нас просто не прекращают обстреливать. Бесконечно: с утра до ночи, с ночи до утра. Люди уже просто от безысходности выходят: ага, вылетело. И все ждут, где будет приземляться. Видят: летит сюда. Ага, все упали на остановке, например, или еще где-то упали на землю, потому что убежать нельзя в этот момент. Встали, отряхнулись и пошли дальше. Кто успел, тот выжил. Кто не успел – все. Вот сейчас у нас такая страшная жуткая рулетка происходит. Буквально за день до того, как я приехала сюда с детворой, прилет был в самый центр города, в школу. Прямое попадание. Дети были на уроке музыки. Шесть погибших сразу, 26 раненых.

Ольга Коршун:

А как дети реагируют на это? Они же научились, уже знают, что такое война?

Ольга Волкова:

Да, дети знают, когда работает тяжелая от нас. Дети знают, когда летит к нам даже без свиста. Дети даже знают, какой калибр летит. У меня малыш трехлетний, когда начинается бомбежка: война, опять война. Ольга Коршун:

Для него это уже стало реальностью. Ольга Волкова:

К сожалению, да. Ольга Коршун:

А как в вашем регионе относятся к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому? «Он продал свою душу дьяволу». Как относятся к Зеленскому в Донецке? Ольга Волкова:

Послушайте, я, во-первых, вне политики. Во-вторых, актер он хороший. Я очень уважительно отношусь к вашему президенту. Я от многих слышу: вот бы такого к нам. Каждый раз, когда я слышу какие-то возмущенные слова в адрес Александра Григорьевича, я говорю: ребят, вы понимаете, что этот человек делает все, чтобы у вас был мир? Вот максимально все он делает, чтобы Беларусь была в мире, чтобы не гибли парни, чтобы ничего не происходило. Поэтому я думаю, что его надо ценить и беречь. А Зеленский уже давно для меня не существует как человек. Он продал свою душу дьяволу, он мог бы вообще этот пост не занимать. Он мог бы сказать: нет, я не буду в этой афере принимать никакого участия. Но зачем-то же он это сделал. Польский сыр для украинских мышей. Уравняют ли в правах граждан этих стран и кому выгодны геополитические игры? Подробнее. Ольга Коршун:

Вы следите за украинцами, которые иммигрировали куда-то? Особенно, когда началась спецоперация. «Дайте, потому что я такой бедный и несчастный». Как украинцы ведут себя за рубежом?

Ольга Волкова:

Да.

Ольга Коршун:

Сейчас на самом деле мы видим немного другую реальность. Как они себя там ведут? Некоторые требуют домработницу, или не устраивают какие-то дома, где они живут. Как вы оцениваете это их поведение? И вообще почему они отправились за границу. Вот вы говорите, что вы свой дом не бросили.