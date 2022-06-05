«Кто успел, тот выжил». О боевых действиях и украинцах за границей рассказала директор Донецкой общественной организации
Новости Беларуси. Гость в студии программы «Неделя» Ольга Волкова, директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей «Дельфины».
Ольга Коршун, СТВ:
Вы ведь приехали к нам с детьми, которые, к сожалению, знают, что такое война. Для чего к нам приехали, кто к нам приехал?
«Дети даже знают, какой калибр летит». Как живут дети в зоне боевых действий?
Ольга Волкова, директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей «Дельфины»:
Нас всего приехало сюда 50 человек, из которых 30 детишек: это взрослые и инвалиды. Они для меня тоже дети. Это детки от 3 до 15, абсолютно все до единого, кто приехал сюда, все живут в самых горячих обстреливаемых районах. Окраины у нас просто не прекращают обстреливать. Бесконечно: с утра до ночи, с ночи до утра. Люди уже просто от безысходности выходят: ага, вылетело. И все ждут, где будет приземляться. Видят: летит сюда. Ага, все упали на остановке, например, или еще где-то упали на землю, потому что убежать нельзя в этот момент. Встали, отряхнулись и пошли дальше. Кто успел, тот выжил. Кто не успел – все. Вот сейчас у нас такая страшная жуткая рулетка происходит. Буквально за день до того, как я приехала сюда с детворой, прилет был в самый центр города, в школу. Прямое попадание. Дети были на уроке музыки. Шесть погибших сразу, 26 раненых.
Ольга Коршун:
А как дети реагируют на это? Они же научились, уже знают, что такое война?
Ольга Волкова:
Да, дети знают, когда работает тяжелая от нас. Дети знают, когда летит к нам даже без свиста. Дети даже знают, какой калибр летит. У меня малыш трехлетний, когда начинается бомбежка: война, опять война.
Ольга Коршун:
Для него это уже стало реальностью.
Ольга Волкова:
К сожалению, да.
Ольга Коршун:
А как в вашем регионе относятся к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому?
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Ольга Волкова:
Послушайте, я, во-первых, вне политики. Во-вторых, актер он хороший. Я очень уважительно отношусь к вашему президенту. Я от многих слышу: вот бы такого к нам. Каждый раз, когда я слышу какие-то возмущенные слова в адрес Александра Григорьевича, я говорю: ребят, вы понимаете, что этот человек делает все, чтобы у вас был мир? Вот максимально все он делает, чтобы Беларусь была в мире, чтобы не гибли парни, чтобы ничего не происходило. Поэтому я думаю, что его надо ценить и беречь. А Зеленский уже давно для меня не существует как человек. Он продал свою душу дьяволу, он мог бы вообще этот пост не занимать. Он мог бы сказать: нет, я не буду в этой афере принимать никакого участия. Но зачем-то же он это сделал.
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Ольга Коршун:
Вы следите за украинцами, которые иммигрировали куда-то? Особенно, когда началась спецоперация.
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Ольга Коршун:
Сейчас на самом деле мы видим немного другую реальность. Как они себя там ведут? Некоторые требуют домработницу, или не устраивают какие-то дома, где они живут. Как вы оцениваете это их поведение? И вообще почему они отправились за границу. Вот вы говорите, что вы свой дом не бросили.
Ольга Волкова:
Я свой дом не бросила и не брошу. А те, кто бросают свои дома – это уже все. Сначала ты уехал из Донецка, потом ты уехал из Киева. Потом ты уехал из Украины куда-то. Ты требуешь от другой страны, от другого менталитета каких-то своих хочу это, хочу то. С чего вдруг? Ты на чужой территории находишься, почему тебе кто-то что-то должен? Мы никогда в жизни себе такого не позволяли. Куда бы мы ни приехали. Да, война, да, тяжело. Просто хочется выспаться, подышать мирным воздухом. А там им все должны. Так они уже все возвращаются обратно. Даже Зеленский уже заявил о том, что такого притока, как в мае, в Украину не было уже последние лет 20-30.
Ольга Коршун:
Просто все те льготы, которые им были обещаны, вдруг, как мыльный пузырь, сдулись.
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Ольга Волкова:
Там на многих магазинах написано: не пускать. Потому что люди ведут себя по-скотски, не по-людски.
Ольга Коршун:
К нам сейчас приходят люди с той территории, где идет война. Приходят к нам на границу. Возможно, вы знаете кого-то из них, поддерживаете с ними связь? Что они говорят, почему они пришли в Беларусь? Ведь, как мы знаем, в Украине и странах Запада Беларусь выставляют агрессором и всячески пытаются закидать нас фейками, представить в глазах обычных людей в самом не лучшем виде.
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Ольга Волкова:
Есть не до конца зазомбированные люди, у которых есть мозги. И они понимают, что именно здесь, я не могу сказать никогда, хотя очень хочу сказать это слово, не будет войны. Но то, что будет сделано для этого государства максимально все, вот в этом я уверена на тысячу процентов. Поэтому люди хотят здесь остаться. Но, опять же, очень многие жалуются, что есть нормальные люди, которые хотят работать и зарабатывать, а есть те, кто приходят и говорят: дайте, потому что я такой бедный и несчастный.
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