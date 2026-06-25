Кочанова и Матвиенко возложили венки к монументу Победы в Минске

То, что объединяет народы Беларуси и России – общая история и общая память. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко возложили венки к монументу Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко дали старт автопробегу «Города-герои – города Героев». Масштабный патриотический проект приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны и создания народного ополчения. Он продлится по 3 июля, в программе – более 100 мероприятий. Сегодня стартовал пробег по западному маршруту, который затронет все регионы Беларуси. Завершится автопробег возвращением экипажей в Москву с проведением торжественной акции 3 июля у памятника 21-й дивизии народного ополчения на Кутузовском проспекте.