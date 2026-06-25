Кочанова и Матвиенко возложили венки к монументу Победы в Минске

Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского

«Я им прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему Президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится».