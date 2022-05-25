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Польские преступники наживаются на украинских беженцах. Вот как обманывают людей

25 мая 2022 17:33
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В Польше начали наживаться на украинских беженцах. Людей обманывают и даже используют в криминальных схемах, из которых сложно выбраться. Мошенники, прекрасно понимая, что украинцы не знают польский язык и местные законы, начали их эксплуатировать, сообщили в программе Новости «24 часа».

Участились случаи, когда разного рода консультанты, движимые «искренним» желанием помочь найти работу, жилье или открыть счет в банке, выманивают у приезжих все деньги и бросают их на произвол судьбы.

Польские преступники наживаются на украинских беженцах. Вот как обманывают людей-1

Получил распространение и еще один вид деятельности, тоже незаконный. Понимая, что людям срочно нужно найти средства к существованию в новой стране, им предлагают трудоустроиться. Появилось много предложений для девушек. Требований к претенденткам никаких: ни опыт, ни образование работодателей не интересуют. Главное желание – быстро получить большие деньги, плюс обещание комфортных условий работы. Клюнувшие на эти объявления оказывались в так называемых эскортных агентствах – без документов и обещанных денег.

Европейский рай для многих украинских беженцев на практике становится сложным испытанием.

# Беженцы # Фотофакт

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