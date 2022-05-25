Польские преступники наживаются на украинских беженцах. Вот как обманывают людей

В Польше начали наживаться на украинских беженцах. Людей обманывают и даже используют в криминальных схемах, из которых сложно выбраться. Мошенники, прекрасно понимая, что украинцы не знают польский язык и местные законы, начали их эксплуатировать, сообщили в программе Новости «24 часа».

Участились случаи, когда разного рода консультанты, движимые «искренним» желанием помочь найти работу, жилье или открыть счет в банке, выманивают у приезжих все деньги и бросают их на произвол судьбы.