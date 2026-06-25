Первые контракты подписаны на XIII Форуме регионов Беларуси и России

Первые контракты сегодня, 25 июня, подписаны в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России. Официальный старт череде межрегиональных сделок дали в Минском международном выставочном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Договоренности закрепили консервный завод Брестской области с партнером из Бурятии. Планируется поставка продукции на 10 миллионов российских рублей. В ближайшее время в Улан-Удэ отправятся пять фур с полуфабрикатами супов. Белорусское предприятие продолжает расширять географию поставок, укрепляя экономические связи с регионами России.

Юрий Тюленков, директор консервного завода Брестской области:

Мы работаем с Москвой, Санкт-Петербург. Объемы не скажу, что большие, но не скажу, что и маленькие. Для нашего предприятия это нормально. Мы движемся в этом направлении довольно хорошо. И начинаем развивать более плотное сотрудничество с Российской Федерацией. Соусную продукцию планируем поставлять. Помимо этого соковая продукция, варенье, джемы.

Оценить продукцию предприятий Беларуси и России можно будет на выставке-ярмарке в «БелЭкспо». Сегодня экспозиция принимает делегатов форума и деловых партнеров для проведения бизнес-встреч. А 27 июня выставку-ярмарку смогут посетить все желающие.

Читайте также:

Новые подходы к здравоохранению обсуждают участники XIII Форума регионов Беларуси и России

Секционные заседания проходят на XIII Форуме регионов Беларуси и России

В Минске прошло совместное заседание торгово-промышленных палат Беларуси и России