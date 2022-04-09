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«Профессионализм здесь просто зашкаливает». Беженка из Украины родила ребёнка в гомельской больнице

09 апреля 2022 15:35
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Новости Беларуси. В Гомельской городской клинической больнице № 3 приняли роды у украинки, которая приехала в Беларусь из Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В семье Инны Скрынник это четвертый ребенок. Маленькая Карина родилась весом 3 килограмма 200 граммов. По словам врачей, женщина и младенец чувствуют себя хорошо.

«Профессионализм здесь просто зашкаливает». Беженка из Украины родила ребёнка в гомельской больнице-1

Инна Скрынник, жительница Киева (Украина):
Я так благодарна всем, вашему персоналу за доброжелательность. Я сама не ожидала. Приняли с теплом, добротой. Профессионализм здесь просто зашкаливает. Молодцы вы. Спасибо вам огромное.

«Профессионализм здесь просто зашкаливает». Беженка из Украины родила ребёнка в гомельской больнице-4

Семья Инны Скрынник сейчас живет в санатории «Ченки», который местная власть предоставила для проживания прибывшим из Украины гражданам. Сотрудники Красного Креста и просто неравнодушные люди передали для малышки все необходимое: вещи, памперсы, игрушки. В скором времени обещали даже помочь с детской коляской.

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# Беларусь-Украина # общество # Инна Скрынник # Фотофакт

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