«Профессионализм здесь просто зашкаливает». Беженка из Украины родила ребёнка в гомельской больнице

Новости Беларуси. В Гомельской городской клинической больнице № 3 приняли роды у украинки, которая приехала в Беларусь из Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В семье Инны Скрынник это четвертый ребенок. Маленькая Карина родилась весом 3 килограмма 200 граммов. По словам врачей, женщина и младенец чувствуют себя хорошо.

Инна Скрынник, жительница Киева (Украина):

Я так благодарна всем, вашему персоналу за доброжелательность. Я сама не ожидала. Приняли с теплом, добротой. Профессионализм здесь просто зашкаливает. Молодцы вы. Спасибо вам огромное.