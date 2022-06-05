«Содержи в памяти своей пример верности православию». Патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в Полоцке

Новости Беларуси. На полоцкой земле в эти минуты продолжаются праздничные мероприятия. Торжества проходят в Спасо-Евфросиниевском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Месте, где вела свою духовную и просветительскую деятельность преподобная Евфросиния. Божественную службу возглавил Патриарх Кирилл. Он адресовал верующим слова поздравлений.
Дочь приезжала сюда и после родила внучечку. Верующие вспомнили божественные чудеса к 1030-летию Полоцкой епархии. Подробнее.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:
Будь достойным продолжателем трудов архипастырей, прежде тебя работавших на Слуцкой земле. Содержи в памяти своей пример верности православию иерархов, в эпоху испытаний твердо противостоявших попыткам любых духовных подмен. Заботься о том, чтобы молодое поколение наших современников приобщалось к ведению Евангелие, имея особое попечение о развитии социального служения, то есть к совершению реального добра для ближних своих.
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