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«Содержи в памяти своей пример верности православию». Патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в Полоцке

05 июня 2022 12:30
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Новости Беларуси. На полоцкой земле в эти минуты продолжаются праздничные мероприятия. Торжества проходят в Спасо-Евфросиниевском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Месте, где вела свою духовную и просветительскую деятельность преподобная Евфросиния. Божественную службу возглавил Патриарх Кирилл. Он адресовал верующим слова поздравлений.

Дочь приезжала сюда и после родила внучечку. Верующие вспомнили божественные чудеса к 1030-летию Полоцкой епархии. Подробнее.

«Содержи в памяти своей пример верности православию». Патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в Полоцке-1

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:
Будь достойным продолжателем трудов архипастырей, прежде тебя работавших на Слуцкой земле. Содержи в памяти своей пример верности православию иерархов, в эпоху испытаний твердо противостоявших попыткам любых духовных подмен. Заботься о том, чтобы молодое поколение наших современников приобщалось к ведению Евангелие, имея особое попечение о развитии социального служения, то есть к совершению реального добра для ближних своих.

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# Православные в Беларуси # общество # Патриарх Кирилл # Александра Качан # Фотофакт

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