На заводе «Белджи» в рамках Форума регионов Беларуси и России Минская область презентовала свой потенциал. Особое внимание – сфере АПК. Именно в машиностроении заметны кооперационные и коммерческие проекты Беларуси и России, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Первые контракты подписаны на XIII Форуме регионов Беларуси и России.

Акцент делается на создании совместных производств и углублении промышленного сотрудничества. Это переход от простой торговли к сложным цепочкам добавленной стоимости, что особенно заметно в машиностроении. Яркий пример – завод «Белджи», который расширяет свои мощности.

Сергей Традчик, главный технолог СЗАО «Белджи»:

Рынок Российской Федерации для нас ключевой. Большая даже половина продукции экспортируется именно в Российскую Федерацию. На днях был произведен такой юбилейный (50-тысячный) «Белджи Х-70». Он уедет в Российскую Федерацию и попадется какому-то счастливчику. То есть дилер организует определенный сувенир, и такой юбилейный автомобиль кому-то будет реализован.

Людмила Бабушкина, председатель Законодательного собрания Свердловской области России:

Свердловская область сотрудничает со всеми регионами Республики Беларусь. И сотрудничает во всех направлениях: агропромышленном комплексе, горнодобывающей промышленности. Что касается Законодательного собрания, мы подписали соглашение со всеми регионами Республики Беларусь. Завтра на площадке будем подписывать соглашение с Минским городским Советом депутатов. У нас очень много сфер применения. Предприниматели сотрудничают друг с другом. Огромные «БЕЛАЗы» работают на наших горнодобывающих площадках. Торговые площади у нас огромные с товарами Республики Беларусь. И мы очень любим и продукты питания, и одежду.

В рамках форума на Кургане Славы открылось новое кафе. Это не просто точка питания, а полноценная «машина времени», которая переносит посетителей в эпоху 60-70-х годов, когда строился сам мемориал. Курган Славы сегодня объединяет народы Беларуси и России, а открытие кафе в таком стиле – это дань уважения общей истории.