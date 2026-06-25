Беларусь принимает участие в международной выставке в Китае

Белорусские производители ищут новых партнеров и расширяют географию поставок. Экспортный потенциал отечественные предприятия демонстрируют на международной выставке ЭКСПО «Китай – Евразия» в Урумчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши производители привезли на масштабную выставку товары мясо-молочной и кондитерской отраслей. Отдельный блок посвящен туристической привлекательности страны. Что касается продовольствия, то товары под брендом «Сделано в Беларуси» пользуются популярностью не только в Китае, но и других странах. Так, мясокомбинат из Гомельской области специально для азиатского потребителя разработал новинки, которые демонстрируют на международной выставке.

Светлана Цыркунова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности мясокомбината Гомельской области: По линейке колбасных изделий в настоящее время, в этом году, пользуются спросом вкусы восточные, азиатские, по типу нашей новой линеечки. Представитель данной линейки колбаска «Том ям». Мы на постоянной основе в течение шести лет непрерывно поставляем продукцию в Китай. Наши поставки выросли по сравнению с прошлым годом на 149 %, то есть у нас прирост. И с каждым годом наблюдается увеличение.

Лилия Шамардинова, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам молокозавода Минска:

Наша компания очень часто принимает участие в разного рода выставках, в Китайской Народной Республике в том числе. Это уже не первая наша выставка. В Урумчи мы, конечно, первый раз. Для нас это все по-новому, все заново, как говорится, новый регион. Но мы очень надеемся новые знакомства, новые контракты заключить и в дальнейшем поставлять сюда продукцию.

Зеленая экономика, современные производства, инвестиционные возможности – выставка разделена на 15 тематических залов. В каждом представлены передовые решения в различных областях. ЭКСПО «Китай – Евразия» – центр притяжения бизнес-кругов со всего мира, но главное, азиатского региона, в котором мы поступательно наращиваем свое торговое присутствие.

Товарооборот между Беларусью и Китаем за прошлый год приблизился к 9 миллиардам долларов. Сейчас стоит задача – увеличить эту цифру, реализуя совместные проекты и расширяя географию поставок.