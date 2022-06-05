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Дочь приезжала сюда и после родила внучечку. Верующие вспомнили божественные чудеса к 1030-летию Полоцкой епархии

05 июня 2022 12:40
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Новости Беларуси. На полоцкой земле в эти минуты продолжаются праздничные мероприятия. Торжества проходят в Спасо-Евфросиниевском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Месте, где вела свою духовную и просветительскую деятельность преподобная Евфросиния. Божественную службу возглавил Патриарх Кирилл. Он адресовал верующим слова поздравлений.

В Полоцке работает съемочная группа СТВ и корреспондент Александра Качан.

Дочь приезжала сюда и после родила внучечку. Верующие вспомнили божественные чудеса к 1030-летию Полоцкой епархии-1

Александра Качан, корреспондент:
Мы продолжаем следить за событиями, которые разворачиваются на древней полоцкой земле. Православные верующие сегодня отмечают день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой и 1030-летие Полоцкой епархии.

Дочь приезжала сюда и после родила внучечку. Верующие вспомнили божественные чудеса к 1030-летию Полоцкой епархии-4

Еще в утренние часы в стенах древней Софии состоялась божественная литургия в Крестовоздвиженском храме Спасо-Евфросиниевского монастыря праздничное богослужение возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Участие принимали представители епископата Белорусской и синода Русской православной церквей. На территории монастыря была организована прямая трансляция.

«Содержи в памяти своей пример верности православию». Патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в Полоцке. Читать здесь.

Дочь приезжала сюда и после родила внучечку. Верующие вспомнили божественные чудеса к 1030-летию Полоцкой епархии-7

Евфросиния Полоцкая помогла нам, людям, здесь сделать в ее обители. Я помню, когда первые попытки были реставрации храма Евфросинии Полоцкой и какие были трудности, сложности: организационные, финансовые трудности. И что сейчас делается? Дай Бог, чтобы Евфросиния Полоцкая никогда нас не покидала.

Дочь приезжала сюда и после родила внучечку. Верующие вспомнили божественные чудеса к 1030-летию Полоцкой епархии-10

Когда приезжаешь сюда, все заботы житейские, все трудности отступают на второй план. И, если ты настроен на это, черпаешь эту благодать, благодаришь матушку, благодаришь бога за то, что этот уголок сохранился, за то, что православие отсюда растекается на всю белорусскую землю, помогает нам, грешным людям.

Дочь приезжала сюда и после родила внучечку. Верующие вспомнили божественные чудеса к 1030-летию Полоцкой епархии-13

Мы живем в маленьком поселке Воропаево в Поставском районе. И по мере возможностей приезжаем сюда помолиться святой Евфросинии, попросить у нее помощи. Дочь моя приезжала сюда и после этого родила внучечку мне.

Дочь приезжала сюда и после родила внучечку. Верующие вспомнили божественные чудеса к 1030-летию Полоцкой епархии-16

Александра Качан:
Буквально Считаные минуты назад на территорию Спасо-Евфросиниевского монастыря прибыл крестный ход. Он стартовал от стен древней Софии. Верующие прошли через весь Полоцк, сделав остановку в его центре возле памятника Евфросинии Полоцкой. Для многих участие в этом крестном ходу очень знаковое событие.

Дочь приезжала сюда и после родила внучечку. Верующие вспомнили божественные чудеса к 1030-летию Полоцкой епархии-19

Это наша заступница. У нас в Полоцке никогда не было ни урагана, ни града, никогда не побило. Таких стихийных бедствий не было. И мы благодарны матушке Евфросинии.

Дочь приезжала сюда и после родила внучечку. Верующие вспомнили божественные чудеса к 1030-летию Полоцкой епархии-22

25 лет назад моей маме сказали, что ей осталось прожить два месяца. И как бы то ни было, верим мы или не верим, а святые мощи тогда, наверное, сыграли ключевую роль в ее дальнейшей жизни.

Дочь приезжала сюда и после родила внучечку. Верующие вспомнили божественные чудеса к 1030-летию Полоцкой епархии-25

Александра Качан:
На пути следования крестного хода к нему постоянно присоединялись верующие. Мероприятия по случаю праздничных торжеств продолжаются и в эти минуты.

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# Православные в Беларуси # общество # Александра Качан # Патриарх Кирилл # Фотофакт

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