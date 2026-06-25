Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского

Александр Лукашенко провел переговоры с представителями Владимира Зеленского. Об этом сегодня, 25 июня, Президент заявил во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему Президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая». Кстати, мы получили ответ: Президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Мы с Президентом России тысячу раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.

Андрей Воробьев, губернатор Московской области России:

Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич. Александр Лукашенко:

Иначе быть не может! Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь! Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира – давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Не надо тут пылить. Я это говорю, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит, в очередной раз не смогут нас обмануть. Потому что обман России – это, прежде всего, ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего Отечества, мы это прекрасно понимаем. Украина сегодня – разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаешь, в чем дело и кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому надо тут разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России – это не надо.