Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского

Александр Лукашенко провел переговоры с представителями Владимира Зеленского. Об этом сегодня, 25 июня, Президент заявил во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко провел переговоры с представителями Владимира Зеленского. Об этом сегодня, 25 июня, Президент заявил во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему Президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая». Кстати, мы получили ответ: Президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Мы с Президентом России тысячу раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
Андрей Воробьев, губернатор Московской области России:
Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
Александр Лукашенко:
Иначе быть не может! Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь! Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира – давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Не надо тут пылить. Я это говорю, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит, в очередной раз не смогут нас обмануть. Потому что обман России – это, прежде всего, ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего Отечества, мы это прекрасно понимаем.
Украина сегодня – разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаешь, в чем дело и кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому надо тут разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России – это не надо.
Развитие экономики и укрепление безопасности – сегодня это две взаимосвязанные задачи. Именно с этих позиций Беларусь выстраивает сотрудничество с Московской областью России. Наша страна уже много лет входит в число ключевых внешнеэкономических партнеров этого региона. Товарооборот в 15 миллиардов долларов – подтверждение куда более глубокого промышленного и экономического взаимодействия. Кооперация развивается сразу по нескольким направлениям: от машиностроения до сельского хозяйства и продовольствия.
Так, в 2025 году в Московской области установили более 100 лифтов «Могилевлифтмаша», а в этом планируют смонтировать еще 150. На Форуме регионов Беларуси и России, который сейчас проходит в Минске и Минской области, партнеры также готовят новое соглашение с Серпуховским лифтостроительным заводом, которое предусматривает выпуск до двух тысяч комплектов оборудования. Совместные проекты реализуются и в других отраслях.
Подмосковный «Метровагонмаш» поставляет вагоны для Минского метрополитена, Коломенский завод – двигатели для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Сегодня в Московской области работают более 120 предприятий с белорусским капиталом, а объем закупок отечественного продовольствия только за прошлый год приблизился к 1 миллиарду 200 миллионам долларов. Речь о поставках молочной и мясной продукции, кондитерских изделий. Именно поэтому стороны видят серьезные перспективы для дальнейшего роста товарооборота и не только.
Лукашенко заявил о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью.