Польский сыр для украинских мышей. Уравняют ли в правах граждан этих стран и кому выгодны геополитические игры?

На неделе состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Что конкретно имел в виду Президент, говоря об Анджее Дуде, осталось за кадром, как говорится. Владимир Путин тоже не стал это комментировать, возможно, оставив эту тему для обсуждения за закрытыми дверями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но исходя из общей риторики и событий в Украине, можно предположить, о чем речь. Ольга Коршун, СТВ:

Выступление Дуды в Раде. Его спич вызвал овации. А завершился и вовсе объятиями с Зеленским. Но что на самом деле стоит за такими теплыми отношениями Варшавы и Киева? Многие политики считают, что в Польше спят и видят, как Западная Украина, потерянная в 1939 году, вернется в родное лоно. Для этого, собственно, и разыгрываются все эти политические представления. Ну ладно, жажду зрелищ никто не отменял. Но на неделе от слов перешли к делу.

Зеленский объявил об особом статусе поляков в Украине, фактически уравняв их в правах с гражданами незалежной. А еще раньше Дуда выразил надежду, что вскоре границы между странами исчезнут, мол, все к этому готовы. А еще раньше звучали заявления Польши о готовности ввести своих миротворцев на территорию жовто-блакитной. А делить Украину Польше поможет Вашингтон. Конечно, официальная Варшава такие подозрения отвергает. Ну вы поняли, одно цепляется за другое, и как тут не поверить в имперские замашки соседнего государства, и где гарантии, что они и нас не затронут? Западная Беларусь ведь тоже была под Польшей до 1939 года. Так есть ли реальная угроза для нашего суверенитета, что зашифровано в законопроекте об особом статусе поляков в Украине и чем могут в итоге обернуться для Киева связи с Варшавой? Политическое расследование провела Александра Качан. Александра Качан, корреспондент:

Поляки – хозяева Украины? Геополитический мезальянс вполне вероятен. А уж тем более после таких страстных свиданий. Господин Зеленский после объятий с Дудой решил восстановить, так скажем, историческую справедливость. Забыл украинский вождь, что давно не перед телекамерами и разыгрываемый сценарий далеко не киношный. Юмористическое шоу трансформировалось сперва в политическое, а теперь новый жанр – а-ля любовь не с первого взгляда. Свои отношения соседки выстраивают уже давно. А хочется напомнить, в 1939-м и Беларусь, и Украина были спасены от польской оккупации. Сергей Клишевич: для защиты Беларуси мы сделаем все. У нас есть военные средства, в том числе в союзе с Россией. Читайте здесь.

Вход советской армии и решающее для Беларуси 17 сентября – день единения западной и восточной территорий. Для нашей страны сегодня позиция предельна ясна: географическая справедливость тогда и историческая сейчас непоколебимы. Как и суверенитет. Именно он – гордость нации, потому ностальгические воспоминания некоторых и амбиции стран, которые спят и видят, как перекроить чужие полотна по своим меркам, для Беларуси неприемлемы. Попытки будут пресечены, а ответ не заставит себя ждать, благо товарищи подставят плечо. Разделяй и властвуй. О том, что Польша ведет грязную войну, можно было убедиться не единожды. Вспомним историю, которая произошла в польской школе Бреста, когда группа подростков под руководством польской активистки почтили память Ромуальда Райса, нацистского карателя, который в 1946-м сжег несколько белорусских деревень и убил 79 человек, в основном женщин, детей и стариков.

А 2020 год – попытки Польши расшатать обстановку, ввергнуть мирную страну в хаос, чтобы после воспользоваться шатким положением. Но нет, здравый разум белорусов взял верх. Тем более что опыт есть – киевский режим ранее уже демонстрировал недружественное отношение к Беларуси. Политолог: Западной Украиной Польша не ограничится. Будет изменение роли Польши в ЕС. Подробнее здесь. Александра Качан:

И если позиция Польши нам, наевшимся западными псевдоконфетами, предельная ясна, то вот у Зеленского может от них слипнется, да так, что влипнет вся его страна в западное рабство. Да, сладкие обещания для украинских беженцев – заманчиво. Но что на деле? Это попытки расовой колонизации. Как и известная карта поляка – по сути, она волчий билет в зависимое будущее.

А что же господин Зеленский? Во время встречи с президентом Польши заявил: по новому законопроекту поляки получат в Украине «расширенные возможности». Такая благодарность за якобы теплый прием украинских беженцев. Тонкий ход. Поляки таким образом получают дешевую легальную рабочую силу и в перспективе – контроль над остатками украинской экономики, без ограничений скупив все более-менее ценные активы. Андрей Лазуткин: поляки считают деньги. Их задача – выкачать из Украины рабочую силу. Читайте здесь.

Конечно, один в поле не войн, явно считает Украина, поэтому всеми способами пытается воевать. Евродотации (речь об оружии, технике и прочих милитари-плюшках) таят, кредит доверия уже давно просрочен, а по овердрафту нужно платить. Поэтому суверенитет в залог на попытки еще хоть как-то вырваться из капкана. Однако нужно понимать, что уже в другой мышеловке, совсем рядом лежит польский сыр для украинских мышей. И конструкция только ждет момента, чтобы захлопнуться. Пока Дуда совершал киевский променад, в Telegram-каналах уже давали экспертные прогнозы.