Президент Беларуси подтвердил готовность открыть украинцам белорусское приграничье для сбора грибов и ягод

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской отработали варианты посещения украинцами давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территорию, собирали грибы, ягоды. По 5-6 тысяч долларов до войны еще они зарабатывали денег. Для того, чтобы прожить. Что, легко было в Украине до войны? Очень тяжело. Мы открывали им дорогу. Так было в советские времена.

Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было обычно на болотах, везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды – пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.