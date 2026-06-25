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Президент Беларуси подтвердил готовность открыть украинцам белорусское приграничье для сбора грибов и ягод

25 июня 2026 13:55
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Александр Лукашенко провел переговоры с представителями Владимира Зеленского. Об этом сегодня, 25 июня, Президент заявил во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского.

Президент Беларуси подтвердил готовность открыть украинцам белорусское приграничье для сбора грибов и ягод -2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской отработали варианты посещения украинцами давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территорию, собирали грибы, ягоды. По 5-6 тысяч долларов до войны еще они зарабатывали денег. Для того, чтобы прожить. Что, легко было в Украине до войны? Очень тяжело. Мы открывали им дорогу. Так было в советские времена. 

Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было обычно на болотах, везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды – пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями. 

# Беларусь-Украина # Александр Лукашенко

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