Украинским беженцам в Польше прекратят платить пособие. Мера коснётся не всех

Новости Польши. В Польше украинским беженцам прекратят платить ежедневное пособие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о деньгах, которые давали людям на питание и жилье.
Новости Польши. В Польше украинским беженцам прекратят платить ежедневное пособие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о деньгах, которые давали людям на питание и жилье.
Решение приняли в Сейме страны. Таким образом власти хотят «стимулировать украинцев к активности» или, другими словами, чтобы они искали работу и содержали себя сами.
Отмечается, что эта мера пока коснется не всех. Исключение сделают для многодетных семей, беременных женщин и инвалидов. Однако, как считают некоторые польские политики, из-за прекращения выплат многие могут не справиться с трудностями.