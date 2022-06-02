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Украинским беженцам в Польше прекратят платить пособие. Мера коснётся не всех

02 июня 2022 09:08
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Новости Польши. В Польше украинским беженцам прекратят платить ежедневное пособие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о деньгах, которые давали людям на питание и жилье.  

Украинским беженцам в Польше прекратят платить пособие. Мера коснётся не всех-1

Решение приняли в Сейме страны. Таким образом власти хотят «стимулировать украинцев к активности» или, другими словами, чтобы они искали работу и содержали себя сами.  

Украинским беженцам в Польше прекратят платить пособие. Мера коснётся не всех-4

Отмечается, что эта мера пока коснется не всех. Исключение сделают для многодетных семей, беременных женщин и инвалидов. Однако, как считают некоторые польские политики, из-за прекращения выплат многие могут не справиться с трудностями.  

# Беженцы # Фотофакт

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