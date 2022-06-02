Украинским беженцам в Польше прекратят платить пособие. Мера коснётся не всех

Новости Польши. В Польше украинским беженцам прекратят платить ежедневное пособие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о деньгах, которые давали людям на питание и жилье.

Решение приняли в Сейме страны. Таким образом власти хотят «стимулировать украинцев к активности» или, другими словами, чтобы они искали работу и содержали себя сами.