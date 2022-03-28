От войны к миру. Легко ли украинским беженцам получить белорусское гражданство?
Новости Беларуси. В поисках мирного неба. С начала специальной операции в Беларусь прибыли почти 9 000 украинцев. Только в эти выходные – около 3 000 человек из Украины и свыше 600 – транзитом из Литвы, Латвии и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы поддерживают людей всем необходимым: жилье, продукты, медицинская помощь, забота о детях.
А ведь история повторяется, когда в 2014 году наша страна стала чуть ли не единственным островом безопасности и спокойствия. Без страха и предубеждений они пересекли нашу границу, чтобы жить.
Корреспонденты СТВ вели диалог о мире.
Пока президент Зеленский сидит на телефоне с западными политиками и потоком заливает видео в соцсети, около 4 миллионов украинцев стали беженцами. Помогают несчастным людям, бегущим от обстрелов, и белорусы. Не так давно более 400 человек получили белорусское гражданство, в основном украинцы. Личная инициатива Александра Лукашенко. А ведь при обычных обстоятельствах получить такую возможность не так просто и быстро.
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Мы помогаем всем, чем только можем. За весомой поддержкой с нашей стороны – большой социальный пакет и равные права с белорусами: возможность водить детей в сад, обучать в школе, получать бесплатную медицинскую помощь и пенсии, работать и, самое главное, просто спокойно жить в мирной стране и чувствовать себя в безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всего за весь период конфликта, с 2014 года, около 200 тысяч прибыло в Беларусь. Кто-то считает 170-180 тысяч, кто-то – 200. Но в этих пределах. Единицы после этого уехали, но сейчас обратно вернулись. Так что тысячи и тысячи человек прибыли в Беларусь и в единственной стране моим указом получили такое же право, как все белорусы.
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