Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами в результате землетрясения в Венесуэле

Народ и руководство Беларуси были и остаются надежными друзьями Венесуэлы, готовыми прийти на помощь в сложное время. Александр Лукашенко направил соболезнование исполняющей обязанности Президента Венесуэлы в связи с жертвами в результате землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С глубокой болью и большой тревогой за братский венесуэльский народ в Беларуси узнали про жуткую трагедию, которая обрушилась на Боливарианскую Республику Венесуэла. В это непростое время направляем самые искренние слова поддержки всем жителям Венесуэлы, особенно жертвам безжалостной стихии, кто потерял близких, остался без крова. От всего сердца соболезнуем родным погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в соболезновании.

По последним данным, количество жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 164 человек. Число пострадавших приблизилось к тысяче. Продолжаются поисково-спасательные работы. Власти заявили, что для восстановления инфраструктуры, больниц и жилья будет создан специальный фонд в размере 200 миллионов долларов за счет средств Международного валютного фонда.