Лукашенко: благодаря регионам мы сохранили теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией

Визит Валентины Матвиенко в Минск приурочен к XIII Форуму регионов Беларуси и России. Именно эта площадка за годы работы стала одним из самых эффективных механизмов союзной интеграции. Здесь заключаются контракты, запускаются совместные производства, реализуются инвестиционные проекты и выстраиваются прямые связи между предприятиями и регионами двух стран. Главными организаторами форума традиционно выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации России. Поэтому основное внимание во время сегодняшней встречи было уделено дальнейшему развитию межрегиональных связей, которые остаются одной из ключевых опор Союзного государства и во многом определяют динамику двустороннего сотрудничества.

Во многом именно благодаря сотрудничеству регионов Беларусь и Россия сумели сохранить тесные экономические и гуманитарные связи даже в самые непростые периоды. Эта тема получила продолжение еще на одном мероприятии во Дворце Независимости. Александр Лукашенко 25 июня провел встречу с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Форума регионов и регионов вообще, особенно в России, мой тезис основной вы знаете: благодаря регионам мы сохранили теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией. Знаете, как нелегко было во времена первого Президента России договариваться. Тогда регионы нас спасли. Мы напрямую с ними имели отношения. Этот региональный форум, который мы проводим, приносит и нам, и вам, россиянам и белорусам, миллиарды рублей, конкретные контракты. Я рад, что вы взяли под свой патронаж главное звено в наших отношениях – региональное сотрудничество. Ничто не может с этим сравниться. Это вровень вопросам безопасности, которые сейчас для нас очень актуальны – для Беларуси и России. Мы знаем, что Россия, Беларусь – это, как я говорю, наше общее отечество. Не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось. Но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство.

– Хотя желающих очень много.

– Очень много.

В свою очередь Валентина Матвиенко поблагодарила Александра Лукашенко за активную поддержку межрегионального сотрудничества. По ее словам, именно такие связи сегодня обеспечивают устойчивость и дальнейшее развитие Союзного государства.