Обстановка вокруг России, воспитание молодёжи и патриотизм. Сенатор Валерий Гайдукевич о ситуации на международной арене

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Неоднозначная обстановка на внешнем контуре Беларуси и России, безусловно, не оставляют никого равнодушными, но, и не безучастными. Пока мы пытаемся урегулировать международную остановку, страны Запада лишь ее накаляют, усугубляют и публично финансируют сторонников нацизма. О международной обстановке, патриотизме и гражданско-патриотическом воспитании поговорим с гостем нашей студии – заместителем председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, председателем Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерием Гайдукевичем. «Россию вынудили провести эту операцию». Об обстановке в Союзном государстве и планах НАТО Никита Рачиловский:

Как опытный военный человек как вы оцениваете складывающуюся непростую обстановку на внешнем контуре союзного государства?

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Во-первых, непростая она, сложная, динамично меняющаяся и не совсем верно прогнозируемая. Надо, наверное, вернуться в историю. Когда распался Советский Союз, то блок НАТО остался таким же, как и был. Хотя это военная организация, которая была создана специально для устрашения Советского Союза, в первую очередь, и стран Варшавского договора. После этого, когда Советский Союз распался, НАТО не стала благотворительной организацией, она как была военной, так и осталась. И постоянно наращивает свое присутствие. Мы возьмем недавние исторический моменты, первое — это развертывание противоракетной системы на территории Польши. Развертывание подразделений перед американской дислокацией на территории Прибалтийских республик. Вот эти все вещи не добавляют мира на внешнем контуре. Ну и, конечно, это та специальная операция, которую проводит Россия на территории Украины. Россию вынудили провести эту операцию. Если мы вернемся в историю, то когда-то предлагал наш глава государства сесть американцам за стол переговоров и договориться по Донбассу. Но они проигнорировали это. Сегодня американцы снабжают Украину, обеспечивают финансово и технически для того, чтобы она воевала и создавала те проблемы, которые создаются. Поэтому ситуация сложная. Увеличение военного бюджета, заказы и учения. Какую личную выгоду преследуют американцы? Никита Рачиловский:

А как вы считаете, почему США выгодно финансировать и затягивать военные действия в Украине?

Валерий Гайдукевич:

Дело в том, что военные заказы все очень дорогие. Это значит рабочие места, хорошие зарплаты и так далее. Бюджет Соединенных Штатов Америки растет из года в год. Этой операцией они сейчас подвигли своих союзников, тех, которые из Восточной Европы перешли в блок НАТО, всю советскую технику перебросить и отдать Украине для проведения боевых действий. Чем это будет замещаться? Американской техникой. Это заказы, это ремонтные базы, это обучение, это большие, большие деньги. Никита Рачиловский:

Американцы преследуют личную выгоду, можно так сказать? Валерий Гайдукевич:

Однозначно. Они всю свою историю, сколько существуют, они пользовались. Когда распался Советский Союз, воспользовались тем, чтобы создать однополярный мир, чтобы управлять всеми процессами, и не всем это нравится. Российская Федерация, когда стала действительно серьезной страной, потому что была масса всяких непонятных вещей. Поэтому они все делают для того, чтобы уменьшить роль России, ну и, я думаю, еще и Китая. Никита Рачиловский:

На Ваш взгляд, что из себя представляет НАТО на сегодня? Валерий Гайдукевич:

НАТО – это достаточно серьезная военная сила. Это военный блок, который достаточно агрессивный. Потому что даже последнее заявление американских политиков о том, что учение, которое проводится НАТО, оно не только оборонительное, но и наступательное. А для чего наступательное? Понятное дело, для решения каких-то серьезных задач. Сейчас уже заявили отдельные лидеры стран НАТО об увеличении военных бюджетов. Это тоже сигнал достаточно непростой. Это говорит о том, что эта организация имеет далеко идущие планы. «После Карибского кризиса впервые такая ситуация, когда действительно может разгореться третья мировая война». Почему нацизм получает второе дыхание?

Никита Рачиловский:

Валерий Владимирович, как вы считаете, находится ли сегодня мир на пороге третьей мировой войны? Валерий Гайдукевич:

После Карибского кризиса впервые такая ситуация, когда действительно может разгореться третья мировая война. Но самое плохое то, что страны, основные, США, Российская Федерация и другие, имеют ядерное оружие. А применение ядерного оружия приведет к уничтожению цивилизации. И те головы, которые будут или хотят принимать решения, должны очень хорошо подумать. Никита Рачиловский:

В Украине и в странах Запада нацизм сегодня получает второе дыхание. Как Вы считаете, в чем главное упущение в идеологии этих стран? Валерий Гайдукевич:

Мы как-то очень быстро забыли про нацизм. Мы считали, что мы дружественные и все у нас само по себе получится. Оно не получится. Людей надо воспитывать, в ребенка нужно все вкладывать с детства. И вот тут он формируется как человек, формируются взгляды на жизнь. И вот тут закладываются все основы. Мы посчитали, что все будет само по себе. Сначала мы увидели плотно, как все это начало возрождаться в Прибалтике. Когда начали маршировать СС-овские батальоны, которые воевали на стороне Германии, их как ветеранов встречают. И самое удивительное, мы помним, как это произошло в Украине. Когда тоже легализовали Аоновское движение, когда тоже те, которые воевали с мирными людьми, ходят, как герои. Когда-то, в свое время, допущены очень серьезные просчеты. И вот таких вещей допускать нельзя. Фашизм — это горе, это страдания, это война. Это одни проблемы. «Патриотами не рождаются, патриотами становятся». С чего начинается любовь к Родине? Никита Рачиловский:

Согласны ли вы с тем, что гражданско-патриотическое воспитание, любовь к Родине и патриотизм начинаются в семье?

Валерий Гайдукевич:

Патриотами не рождаются, патриотами становятся. В этом плане в Советском Союзе хорошая система была создана. Это семья, само собой, и очень тесная связь – семья и школа. Ведь всегда педагоги к семье приходили домой, интересовались, как живут дети, интересовались, как уроки, где живет, как спит. Это считалось вполне нормальным. Вся система воспитания: октябрята, пионеры, комсомолы — они все это вкладывали. В последние годы начали более целенаправленно заниматься вопросами воспитания. Мы посмотрели на опыт наших соседей, хорошо, что вернулись к этому. Надо более наступательно и целенаправленно заниматься, что мы вложим в голову нашему поколению, такое и будет поколение. Никита Рачиловский:

Какое место в Беларуси является вашим любимым? Валерий Гайдукевич:

Самое хорошее место — это мой дом. Я когда-то приобрел участок, экзотическая деревня была, Хмелевка. А потом Заславль стал городом-спутником Минска, я из деревенского жителя стал горожанином древнего города Заславль. Вот это мое любимое место. Никита Рачиловский:

Какую книгу для себя вы считаете настольной? Валерий Гайдукевич:

В свое время настольной книгой у меня был устав. Я достаточно долго служил в армии. Я читал и изучал мемуары Жукова, Василевского. Для меня это были достойные люди, с которых можно брать пример. Детективами увлекался, чтобы расслабиться, не быть в напряжении. Ведь армейская служба не дает возможности расслабиться. Ты круглосуточно находишься в готовности к чему-то непонятному. Никита Рачиловский:

А какую книгу вы бы обязательно посоветовали прочитать молодежи? Валерий Гайдукевич:

Наверное, патриотические книги, где есть чему поучиться и с кого брать пример. «Молодая гвардия», «Как закалялась сталь» – очень интересно. «Война – это мужская работа в условиях смертельной опасности». Великая Отечественная война и служба в Афганистане